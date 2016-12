„The Book of Mirrors“ a unui fost Mare Maestru al Marii Loji Naţionale, publicată în 38 de țări

Romanul mystery „The Book of Mirrors” va fi publicat în Marea Britanie, în ianuarie 2017, la prestigioasa editură Penguin Random House, iar în februarie va apărea ediția americană, la Simon & Schuster. Autorul său, Eugen Ovidiu Chirovici (n. 11 mai 1964, Făgăraş), este de profesie economist. Este scriitor şi jurnalist român şi a îndeplinit funcţia de Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România în perioada noiembrie 2003 - noiembrie 2010. Deţine trei titluri de Doctor Honoris Causa, a publicat peste 1.000 de articole şi este autorul a 11 romane și a cinci cărţi de eseistică şi istorie economică.

Cel mai recent roman al lui Eugen Ovidiu Chirovici, scris direct în engleză, este „The Book of Mirrors” (roman din genul mystery). După doi ani de trimis scrisori diferitelor agenții literare, răspunsul favorabil a venit de la Marilia Savvides (Peters, Fraser + Dunlop) - Londra. Acum, conform revistei „Sinteza” (noiembrie 2016), Eugen Ovidiu Chirovici a semnat, cu edituri de prestigiu, contracte de publicare a cărții sale, în 2017, în 38 de țări. Conform publicației menționate, doar avansul încasat de autor la semnarea contractelor se scrie, în euro, cu șapte cifre. Vor urma încasările din vânzări și, cireașa de pe tortul romanului, drepturile de ecranizare.

Într-un interviu realizat de Stelian Țurlea pentru „Ziarul de duminică”, Eugen Ovidiu Chirovici spunea: „Pentru mine, literatura a fost întotdeauna pe primul plan. „Meseriile mele“ - sau, mai bine spus, pasiunile mele - coexistă paşnic, disputându-şi doar timpul fatalmente limitat la 24 de ore ale unei zile (...)

Mă consider scriitor şi atât. Începând cu 2013, m-am dedicat complet scrisului. Am ajuns la concluzia că a sosit timpul pentru aşa ceva. Aşa că mi-am luat rămas bun şi de la colegii din BNR (unde am fost consilier al Consiliului de Administraţie), odată cu stabilirea mea temporară în Anglia (...). Un om riscă să se risipească în mai multe direcţii până să îşi găsească menirea. Cred că de cele mai multe ori aşa se întâmplă, iar mai târziu apar regretele pentru timpul irosit. Spuneam că am fost norocos, pentru că de la 10-12 ani am ştiut ce vreau să fiu, adică scriitor. Sigur, m-am „rătăcit“ în gazetărie, economie şi altele, însă nu am uitat niciodată ce-mi doresc cu adevărat şi nici nu am încetat să scriu, atât ficțiune, cât şi non-ficțiune”.