“The Dark Knight”, aproape de un nou record de box office

“The Dark Knight” continuă să reziste pe prima poziţie a box-office-ului nord-american, pentru a treia săptămînă consecutiv, fiind aproape să stabilească un nou record: acela al filmului care a atins cel mai repede pragul simbolic de încasări de 400 de milioane de dolari. Al şaselea episod pentru marele ecran al aventurilor lui Batman a adunat încă 43,8 milioane de dolari, între vineri şi duminică, în SUA şi Canada, obţinînd, în cele trei săptămîni de exploatare, încasări de 394,9 milioane de dolari, potrivit societăţii specializate Exhibitor Relations. Semnat de Christopher Nolan, cu Christian Bale (Batman) şi Heath Ledger (Joker), decedat în ianuarie, “The Dark Knight” a doborît deja recordul de încasări pentru lansare şi pentru cea de-a doua săptămînă de exploatare. El este, de asemenea, filmul care a atins în timp record pragurile de 200 şi 300 milioane de dolari. “Shrek 2” deţine recordul pentru filmul care a atins pragul de 400 de milioane de dolari cel mai rapid, în 43 de zile. “The Dark Knight” este exploatat de numai 16 zile în America de Nord. Filmul nu a doborît însă recordul de încasări pentru a treia săptămînă, deţinut de “Spider-Man”, cu 45 de milioane de dolari. Recordul de încasări la box office-ul nord-american este deţinut, din 1997, de “Titanic”, cu 600 de milioane de dolari.

În spatele lui “The Dark Knight” se află noul episod din seria The Mummy, cu 42,5 milioane de dolari. Locul al treilea este ocupat de “Step Brothers”, cu Will Ferrell şi John C. Reilly, (16,3 milioane în a doua săptămînă), în faţa comediei muzicale “Mamma Mia!”, cu Meryl Streep, (13,1 milioane). Locul al cincilea este ocupat de “Journey to the Center of the Earth”, adaptat după Jules Verne, cu 6,9 milioane. “Swing Vote” (6,3 milioane), “Hancock” (5,2 milioane), “Wall-E” (4,7 milioane), “The X Files: I Want to Believe” (3,4 milioane) şi “Space Chimps” (2,8 milioane) încheie acest Top-10.