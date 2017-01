The Game a ajuns după gratii!

Cîntăreţii de hip-hop şi-au făcut o regulă în a exprima în versuri viaţa lor de zi cu zi. Frustrările, sentimentele negative toate se regăsesc în muzica lor. Un star care îşi trăieşte viaţa în acest spirit este şi americanul Jayceon Terrell Taylor, cunoscut sub numele de scenă The Game. Rapper-ul de 28 de ani va simţi pe pielea lui ce înseamnă experienţa închisorii, timp de 60 de zile, pentru delictul de port ilegal de armă în incinta unei şcoli. În urmă cu aproape un an, în timpul unui meci de baschet, The Game şi-a îndreptat pistolul către un jucător din echipa adversă. Iar închisoarea nu este singura pedeapsă pentru artistul de culoare. Pe lîngă cele două luni petrecute după gratii, The Game va trebui să efectueze 150 de ore de muncă în folosul comunităţii.