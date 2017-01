“The Game Plan” a rămas pe primul loc în box office-ul nord-american

Comedia “The Game Plan”, despre un jucător profesionist de fotbal american cu o viaţă tulbure, care descoperă că are o fiică în vîrstă de 7 ani, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, pentru a doua săptămînă consecutiv. Regizat de Andy Fickman şi distribuit de Walt Disney, filmul a obţinut deja încasări de 42 de milioane de dolari în America de Nord, dintre care 16 milioane la sfîrşitul acestei săptămîni.

Pe poziţia a doua în top s-a situat comedia romantică a fraţilor Bobby şi Peter Farrelly, “Cît durează o căsnicie”, povestea unui bărbat (Ben Stiller), recent căsătorit cu o femeie despre care crede că este perfectă, pînă cînd, în timpul lunii de miere, se îndrăgosteşte de altcineva. Comedia a obţinut încasări de 14 milioane de dolari în primele trei zile de la lansarea pe marile ecrane. Thriller-ul “Regatul”, cu Jamie Foxx şi Jennifer Garner, s-a situat pe locul al treilea, după ce a obţinut încasări de 9 milioane de dolari. Filmul de acţiune regizat de Peter Berg se concentrează pe o anchetă realizată de o echipă de agenţi guvernamentali americani care vor să descopere dedesubturile unui atentat pus la cale împotriva unor civili americani din Orientul Mijlociu. A treia parte a seriei fantastice “Resident Evil”, cu Milla Jovovich în rolul principal, s-a situat pe locul al patrulea, după ce a obţinut încasări de 4 milioane de dolari. “Resident Evil: Dispariţia”, în regia lui Russell Mulcahy, prezintă încercarea de a ajunge în Alaska a unui mic grup de oameni care vor să scape de zombi avizi de carne umană, care au invadat Pămîntul. Aceşti zombi au apărut după ce omenirea a fost infectată cu un virus distrugător, creat de o corporaţie puternică, ce doreşte să stăpînească lumea. Pe locul al cincilea s-a situat drama fantastică “The Seeker: The Dark Is Rising”, în regia lui David L. Cunningham, care a obţinut încasări de 3,7 milioane de dolari de vineri pînă duminică. Ecranizare a unor populare cărţi pentru copii, filmul prezintă povestea unui băiat care descoperă că este ultimul dintr-o lungă linie de luptători nemuritori. Pe locul al şaselea în box office-ul nord-american s-a situat comedia romantică “Charlie Talisman”, cu Dane Cook şi Jessica Alba, care a obţinut încasări de 3,5 milioane de dolari. Filmul prezintă povestea lui Charlie, un bărbat care descoperă la o nuntă că fiecare femeie cu care a făcut sex s-a căsătorit imediat după aceea. Reputaţia de talisman îi dă viaţa peste cap lui Charlie, pentru că femeile încep să stea la rînd la uşa lui, numai că bărbatul nu-şi doreşte doar partide de amor, ci şi o relaţie serioasă de iubire. Filmul “Feel the Noise”, povestea unui tînăr din Bronx care visează să devină cîntăreţ de rap, a obţinut încasări de 3,4 milioane de dolari, situîndu-se pe poziţia a şaptea şi este urmat în top de western-ul “3:10 to Yuma”, în regia lui James Mangold. Filmul, cu Russell Crowe în rolul unui criminal periculos, a coborît de pe al cincilea pe al optulea loc, după ce a obţinut încasări de 4 milioane de dolari.

Thriller-ul “Curaj nebănuit”, în regia irlandezului Neil Jordan, care prezintă povestea unei moderatoare de radio care devine asasină după ce logodnicul ei este ucis, a coborît de pe al şaselea pe al nouălea loc, după ce, în a patra săptămînă de la lansare, a obţinut încasări de 2,2 milioane de dolari. Comedia “M. Woodcock”, cu Billy Bob Thornton în rolul unui profesor de gimnastică sadic, şi Susan Sarandon, a coborît de pe a şaptea pe a zecea poziţie, după ce a obţinut încasări de 2 milioane de dolari la sfîrşitul acestei săptămîni.