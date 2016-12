“The Ghost Writer”, aplaudat la scenă deschisă, la Berlinală

Proiecţia pentru presă a lungmetrajului “The Ghost Writer”, de Roman Polanski, care a avut loc vineri dimineaţă, la Berlinale Palast, a strâns în imensa sală de cinema sute de jurnalişti dornici să experimenteze cel mai recent film al regizorului franco-polonez, aceştia aplaudând îndelung pelicula. Lungmetrajul lui Polanski, primul thriller contemporan din ultimii 20 de ani ai regizorului, este o adaptare după romanul “Marioneta”, de Robert Harris, în care un fost ministru britanic, inspirat de Tony Blair, angajează un “negru” pentru a-i redacta memoriile, ce cuprind detalii şocante. “The Ghost Writer” spune povestea fostului premier britanic Adam Lang, interpretat de Pierce Brosnan, care vrea să îşi scrie memoriile. Decorul în care se desfăşoară acţiunea este situat pe o insulă de pe coasta de est a SUA. Cel care îl ajută pe Lang să îşi scrie memorile moare în împrejurări suspecte, fiind trimis un “negru” (Ewan McGregor) pentru a-l ajuta să îşi termine cartea. Anonimul scriitor reuşeşte să înţeleagă şi să intre repede în intrigile politice şi sexuale din care nu lipsesc şi soţia lui Lang, Ruth (Olivia Williams) şi secretara sa, Amelia Bly, interpretată de Kim Cattrall. Din distribuţia peliculei fac parte actori precum Eli Wallach, Jim Belushi, Timothy Hutton, Robert Pugh şi Tom Wilkinson. Filmările pentru această peliculă s-au desfăşurat pe o perioadă de trei luni şi au avut loc în Germania.

La conferinţa de presă care a avut loc după proiecţia filmului, producătorul Robert Benmussa a precizat că atunci când Roman Polanski a fost arestat şi încarcerat, în septembrie 2009, filmul era aproape gata, regizorul lucrând alături de echipă din închisoare. Prezenţi la conferinţă, actorii Pierce Brosnan, Ewan McGregor şi Olivia Williams s-au declarat încântaţi de modul de lucru al lui Polanski, precizând că a fost o experienţă interesantă. “Polanski este un regizor care împinge echipa foarte departe. Este foarte personal şi implicat în tot ceea ce ţine de film. Este un maestru. Este la fel de responsabil pentru modul în care am jucat acest rol pe cât sunt şi eu. Este o responsabilitate de 50 la 50”, a declarat Ewan McGregor. De asemenea, Pierce Brosnan a apreciat drept o “experienţă magică” colaborarea cu Polanski, acesta catalogându-şi personajul drept unul shakespearian. “Un prieten mi-a dat un sms şi am fost şocat şi întristat la aflarea veştii că Roman a fost arestat. Mă întrebam de ce acum. Dar am fost supărat şi pentru familia sa, pentru copiii lui. Şi eu sunt tată, am copii. Când este implicată familia, devine o chestiune foarte serioasă”, a spus Brosnan, întrebat despre cum a primit vestea arestării regizorului.