„The Grand Budapest Hotel” şi „Boyhood”, marii câștigători

Ediția cu numărul 72 a Globurilor de Aur nu a rezervat prea multe surprize, încununându-i pe favoriți! „The Grand Budapest Hotel”, de Wes Anderson, şi „Boyhood”, de Richard Linklater, au fost desemnate Cel mai bun film de comedie, respectiv Cel mai bun film dramatic. Renumită pentru atmosfera, de obicei, foarte relaxată în care se desfăşoară, gala Globurilor de Aur s-a derulat într-un ton mult mai sobru, întrucât mulţi dintre prezentatori şi câştigători au vorbit despre câteva evenimente grave petrecute recent în lume, precum tragedia din oraşul Ferguson, atacul terorist comis în redacţia săptămânalului de satiră francez „Charlie Hebdo” şi drepturile comunităţii LGBT. Ca niciodată, prezentatorii și participanții la ceremonie s-au întrecut în mesaje sociale, care s-au vrut omagii vibrante adresate victimelor atentatelor de la Paris. „Astăzi este o zi extraordinară, milioane de persoane au ieşit pe stradă nu doar la Paris, ci şi în lumea întreagă”, a declarat starul hollywoodian George Clooney, după ce a primit premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga carieră şi pentru operele sale de caritate. „Nu vom participa la marş din teamă. Nu vom face acest lucru. Astfel, şi Eu sunt Charlie”, a adăugat actorul american, în limba franceză. În sala dedicată presei, George Clooney a spus că speră că atentatele din Franţa nu vor alimenta un sentiment antimusulman în Europa şi în alte zone ale lumii.

CHARLIE DE PESTE OCEAN La începutul galei, Theo Kingma, președintele Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association / HFPA), a spus: „Trebuie să fim uniţi în faţa oricui va dori să suprime libertatea de exprimare, peste tot, din Coreea de Nord şi până la Paris”. Declaraţia lui a fost salutată cu ovaţii, în picioare, de toţi participanţii la eveniment. Theo Kingma a făcut aluzie şi la atacul informatic comis asupra studiourilor Sony Pictures pentru a forţa anularea lansării filmului-parodie „The Interview”. Acel atac cibernetic a fost atribuit de SUA regimului de la Phenian.

Actorul Jared Leto a declarat la rândul său: „Pentru fraţii, surorile, prietenii şi familiile noastre din Franţa, gândurile noastre sunt alături de voi în această seară”. „Vă iubim. Je suis Charlie”, a adăugat actorul american, în limba franceză. Amy Adams, recompensată cu Globul de Aur la categoria Cea mai bună actriţă într-un film de comedie” pentru rolul din „Big Eyes”, a declarat la rândul ei, în sala de presă: „Inima mea este alături de toţi oamenii din Paris şi alături de toţi aceia care sunt victime ale violenţei”. Actriţa Diane Kruger şi cântăreţul austriac travestit Conchita Wurst au purtat insigne „Je suis Charlie”, la fel ca George Clooney şi Kathy Bates.

La rândul lor, actriţele de comedie Tina Fey şi Amy Poehler, care au prezentat pentru a treia şi, totodată, ultima oară gala Globurilor de Aur, au făcut de mai multe ori aluzii, pe parcursul evenimentului, la atacul informatic asupra Sony. „Astăzi, celebrăm toate filmele de cinema şi televiziune care au fost aprobate de Coreea de Nord”, au declarat cele două actriţe, în timp ce actriţa Margaret Cho, deghizată într-un fals militar nord-coreean, s-a ridicat în picioare pentru a-şi face un selfie cu Meryl Streep, înainte de a urca pe scenă pentru a susţine un presupus discurs.

PALMARES FĂRĂ SURPRIZE Într-o astfel de atmosferă a contat destul de puțin că lungmetrajul „Boyhood”, care a avut nevoie de 12 ani pentru a fi realizat, este marele învingător pentru că s-a impus la trei categorii principale, inclusiv Cel mai bun film dramatic. Regizorul Richard Linklater pentru Cea mai bună regie şi actriţa Patricia Arquette la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar au adus acestei pelicule celelalte două trofee. Celălalt mare favorit, lungmetrajul „The Grand Budapest Hotel”, a fost desemnat cel mai bun film de comedie, iar regizorul Wes Anderson a mulţumit membrilor HFPA, citind de pe o coală de hârtie câteva dintre prenumele acestora, despre care a spus că sunt „exotice”.

Eddie Redmayne a câştigat Globul de Aur pentru Cel mai bun actor dintr-o dramă graţie evoluţiei sale din filmul „The Theory of Everything”, iar Julianne Moore a fost desemnată Cea mai bună actriţă dintr-o dramă pentru prestaţia ei din filmul ”Still Alice”. Michael Keaton s-a impus la categoria Cel mai bun actor dintr-un film de comedie pentru rolul din filmul „Birdman”, iar Amy Adams s-a impus destul de surprinzător la categoria feminină echivalentă pentru rolul din filmul „Big Eyes”, în fața favoritei Emily Blunt cu rolul din „Into the Woods”. Jeffrey Tambor a devenit primul artist transgender din istorie care a fost recompensat cu un Glob de Aur, după ce s-a impus la categoria Cel mai bun actor într-un serial de comedie pentru evoluţia sa din show-ul „Transparent”, produs de grupul Amazon, în care joacă rolul unei femei transgender. De asemenea, „Transparent” a devenit prima producţie a grupului Amazon care câştigă un Glob de Aur, după ce s-a impus la categoria Cel mai bun serial de comedie. Matt Bomer s-a impus la categoria Cel bun actor într-un rol secundar într-un lungmetraj TV pentru evoluţia sa din filmul „The Normal Heart”, produs de HBO, dedicat victimelor făcute de SIDA. John Legend a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun cântec original pentru single-ul „Glory”, inclus pe coloana sonoră a filmului „Selma”. Cântecul face referire la lupta pentru drepturi civile a persoanelor de culoare din SUA.

SE ÎNCINGE CURSA PENTRU OSCAR Globurile de Aur, care recompensează atât producţii cinematografice, cât şi producţii de televiziune, joacă un rol important în cursa pentru Oscaruri, întrucât aceste trofee sunt decernate în săptămâna care precede nominalizările de la premiile decernate de Academia de film americană, fiind urmărită cu mare interes de mulţi dintre membrii acestei academii. Desemnată Cea mai bună actriţă într-un rol secundar dintr-un film pentru evoluţia ei din „Boyhood”, Patricia Arquette și-a cimentat statutul de favorită la câştigarea Oscarului. J.K. Simmons a fost desemnat Cel mai bun actor într-un rol secundar pentru rolul din „Whiplash”, în care interpretează un instructor de muzică extrem de exigent. Cel mai bun film străin a fost desemnat lungmetrajul rusesc „Leviathan”, în regia lui Andrei Zvianghințev, iar la categoria Cel mai bun film de animaţie s-a impus „How To Train Your Dragon 2”.

MICUL ECRAN SE ȚINE LA ÎNĂLȚIME În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, gala are reputaţia unui eveniment plin de originalitate, care recompensează adeseori producţii aflate la debut în defavoarea „veteranilor”. Astfel, „The Affair”, produs de Showtime, a fost desemnat Cel mai bun serial TV dramatic, iar artista debutantă Gina Rodriguez a fost desemnată Cea mai bună actriţă dintr-un serial de comedie pentru evoluţia ei din „Jane the Virgin”. Kevin Spacey a câştigat primul său Glob de Aur pentru rolul interpretat în cel de-al treilea sezon al serialului „House of Cards”, produs de platforma online Netflix. „A fost a opta oară când am fost nominalizat. Nu-mi vine să cred că am câştigat”, a declarat starul american. Maggie Gyllenhall a fost desemnată Cea mai bună actriţă dintr-o miniserie TV pentru rolul din „The Honorable Woman”, iar Joanne Froggatt a fost desemnată Cea mai bună actriţă într-un rol secundar dintr-o miniserie TV pentru evoluţia ei din „Downton Abbey”. Serialul „Fargo”, produs de FX, s-a impus la categoria Cea mai bună miniserie TV sau lungmetraj TV, în defavoarea marelui favorit, serialul „True Detective”, produs de HBO. Starul din „Fargo”, Billy Bob Thornton, s-a impus la categoria Cel mai bun actor dintr-o miniserie TV.

Lista completă a câştigătorilor premiilor Globul de Aur din 2015:

CINEMA:

Cel mai bun film - dramă: „Boyhood”

Cel mai bun film de comedie sau musical: „Grand Budapest Hotel”

Cea mai bună regie: Richard Linklater - „Boyhood”

Cel mai bun rol principal masculin într-un film dramatic: Eddie Redmayne - „The Theory of Everything”

Cel mai bun rol principal masculin într-un film de comedie sau musical: Michael Keaton - „Birdman”

Cel mai bun rol principal feminin într-un film dramatic: Julianne Moore - „Still Alice”

Cel mai bun rol principal feminin într-un film comedie sau musical: Amy Adams - „Big Eyes”

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un lungmetraj: J.K. Simmons - „Whiplash”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un lungmetraj: Patricia Arquette - „Boyhood”

Cel mai bun scenariu: Alejandro González Iñárritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris Jr. - „Birdman”

Cel mai bun film de animaţie: „How to Train Your Dragon 2”

Cel mai bun film străin: „Leviathan” de Andrei Zvianghințev, Rusia

Cea mai bună coloană sonoră: Jóhann Jóhannsson - „Theory of Everything”

Cel mai bun cântec: „Glory” din "Selma"

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial de televiziune musical sau comedie: „Transparent”

Cel mai bun serial de televiziune dramatic: „The Affair”

Cel mai bun film de televiziune sau miniserie: „Fargo”

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie sau musical: Gina Rodriguez - „Jane the Virgin”

Cea mai bună actriţă într-un rol principal într-un serial de televiziune dramatic: Ruth Wilson - „The Affair”

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie sau film de televiziune: Maggie Gyllenhaal - „The Honorable Woman”

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial comedie sau musical: Jeffrey Tambor - „Transparent”

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic: Kevin Spacey - „House of Cards”

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie sau film de televiziune: Billy Bob Thornton - „Fargo”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Joanne Froggatt - „Downton Abbey”

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Matt Bomer - „The Normal Heart”

Cecil B. DeMille Award: George Clooney