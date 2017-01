"The Grand Budapest Hotel" şi "Boyhood", premiate cu Globul de Aur 2015 pentru cel mai bun film

"The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson, şi "Boyhood", de Richard Linklater, au fost desemnate cel mai bun film-comedie, respectiv cel mai bun film-dramă, la cea de-a 72-a gală a premiilor Globul de Aur, care a avut loc aseară, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles (California). "Hotel Grand Budapest" descrie aventurile lui Gustave H (Ralph Fiennes), un legendar portar la un mare hotel european din perioada interbelică, şi ale lui Zero Moustafa, hamalul hotelului, care devine cel mai bun prieten al său. Inspirat de două cărţi scrise de autorul austriac Stefan Zweig ("Suflete zbuciumate/ Ungeduld des Herzens" şi "Rausch der Verwandlung"), filmul prezintă un furt de proporţii şi recuperarea unei picturi renascentiste, dar şi lupta pentru o avere de familie, pe fundalul schimbărilor dramatice ce au afectat Europa, în pragul celui de-Al Doilea Război Mondial. Alături de Ralph Fiennes, în film joacă actorii F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody şi Tilda Swinton. "Hotel Grand Budapest/ The Grand Hotel Budapest", nominalizat la patru categorii, a concurat la premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film-comedie cu "St Vincent", "Birdman", "Pride" şi "Into the Woods". În filmul "12 ani de copilărie/ Boyhood", regizorul Richard Linklater se concentrează asupra lui Mason, de la primele zile din şcoala primară în Austin până la plecarea la colegiu. Drama a fost filmată de-a lungul a 12 ani, cu aceiaşi actori, regizorul urmărindu-le evoluţia fizică şi emoţională. Aseară, "12 ani de copilărie" - nominalizat la cinci premii Globul de Aur - a mai primit disticţia pentru cea mai bună regie (Richard Linklater). Lungmetrajul revoluţionar al lui Linklater a concurat la Globul de Aur pentru cel mai bun film-dramă cu "The Imitation Game", "The Theory of Everything", "Selma" şi "Foxcatcher".