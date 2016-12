Sute de bloggeri sunt plătiţi pentru a posta comentarii antioccidentale şi pro-Kremlin pe forumurile şi reţelele de socializare din Rusia şi din străinătate, au dezvăluit doi foşti angajaţi la o astfel de companie din Sankt Petersburg, relatează The Guardian, în ediţia electronică. În fiecare zi, după ora 21.00, pe strada Savuşkina la numărul 55 din Sankt Petersburg, unde se află un complex de birouri modern cu patru etaje, pe care stă scris "Centru de afaceri", se formează o coadă. După ce au petrecut 12 ore în clădire, angajaţii sunt înlocuiţi cu un alt grup, care lucrează în tura de noapte. Clădirea a fost identificată drept sediul "armatei de trolli" a Rusiei, unde sute de bloggeri plătiţi lucrează permanent pentru a inunda forumurile ruseşti, reţelele de socializare şi secţiunile de comentarii ale publicaţiilor occidentale cu laude la adresa preşedintelui Vladimir Putin şi cu satiră la adresa depravării şi nedreptăţii din Occident. The Guardian a discutat cu doi foşti angajaţi, dintre care unul lucra la un departament de bloguri false pe reţeaua de socializare LiveJournal, iar unul făcea parte dintr-o echipă care a inundat forumurile de discuţii din Rusia cu posturi pro-Kremlin. Amândoi au declarat că au fost angajaţi neoficial şi că primeau banii în mână. Ei au descris imaginea unui mediu de lucru lipsit de umor şi draconic, cu amenzi pentru întârzieri de câteva minute sau neîndeplinirea cotei zilnice de postări. Trollii lucrează în camere de aproximativ 20 de persoane, fiecare controlată de trei editori, care verifică postările şi impun amenzi dacă descoperă că au fost folosite cuvinte copiate sau dacă acestea deviază de la ideologie. Un blogger de pe LiveJournal, care a petrecut două luni lucrând la centru până la jumătatea lui martie, susţine că primea 45.000 de ruble (737 de euro) pe lună pentru a administra mai multe conturi pe site. Ea nu a avut niciun fel de contract, singurul document semnat fiind unul de confidenţialitate. În plus, i s-a ordonat să nu le spună prietenilor despre locul ei de muncă şi să nu îi adauge pe niciunul dintre ei la conturile pe reţelele de socializare pe care le administra sub diverse pseudonime. "Trebuia să scriem mesaje obişnuite, despre prăjituri sau muzica ce ne place, dar să strecurăm postări politice despre cât de fascist este Guvernul de la Kiev sau lucruri similare", a declarat ea. Instrucţiunile pentru postările politice să veneau ca "sarcini tehnice" pe care trollii le primeau în fiecare dimineaţă, în timp ce postările non-politice trebuia să fie personale. "Cel mai înfricoşător lucru este atunci când discuţi cu prietenii tăi, iar ei repetă aceleaşi lucruri pe care le-ai văzut în sarcinile tehnice şi realizezi că toate acestea au efect", a declarat fostul angajat.