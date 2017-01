Reprezentativa de fotbal a Angliei nu a reuşit să învingă SUA, în partida disputată sâmbătă, la Rustenburg, golul rapid marcat de Gerrard, în min. 4, fiind anulat de reuşita lui Dempsey, din min. 40. Golul americanilor a venit cu largul concurs al portarului Robert Green, care a scăpat printre mâini mingea în propria poartă, după şutul lui Dempsey. Publicaţiile din Marea Britanie l-au pus la zid pe Green după gafa impardonabilă din meciul cu SUA: „S-a făcut şi ne-a făcut de ruşine în Africa!“ sau „După celebra The Hand of God a lui Maradona asta este The Hand of Clod“, sunt câteva dintre comentariile ziariştilor englezi. În plus, televiziunea britanică ITV le-a făcut o surpriză extrem de neplăcută telespectatorilor partidei Anglia - SUA, oferind o reclamă chiar în timp ce Gerrard marca primul gol! În pauza meciului, cei de la ITV şi-au cerut scuze pentru gafa comisă.