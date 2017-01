„The Invincibles Team” i-au cucerit pe constănţeni cu trick-urile lor

Devenit unul dintre cele mai importante evenimente de sport extrem din Europa, Festivalul „The Invincibles Team” i-a ţinut cu sufletul la gură pe toţi cei care au fost prezenţi, sîmbătă, în arenele Gravity Park Constanţa. Organizat de H2O şi Primăria Constanţa, evenimentul a adunat în cel mai mare skate-park din Europa de Est pe cei mai în vogă riderii străini, dar şi numeroşi sportivi români premiaţi în concursuri internaţionale. Skate, rolling, BMX street, MTB dirt, trial, climbing şi mountainboarding au fost probele în care au concurat cei peste 250 de participanţi. Pe mixurile DJ-ilor Bully si Various Artists, concurenţii s-au întrecut în trick-uri care mai de care mai spectaculoase, au excelat în înălţime la sesiunea de „Climbing” sau au impresionat pe rampele de role, skate şi bike. Legile gravitaţiei au fost provocate într-o competiţie ce s-a transformat într-un spectacol plin de adrenalină pentru cei 500 de oameni prezenţi pe parcursul zilei, care i-au numit „adevăraţi extratereştri” pe invincibilii prezenţi în competiţie anul acesta.

Vremea nefavorabilă a scurtat petrecerea

Doar vremea a fost cea care a încurcat socotelile, avertizările de cod galben determinîndu-i pe organizatori să comprime evenimentul la doar o singură zi de întrecere. Astfel, sîmbătă, într-un adevărat tur de forţă, s-au desfăşurat atît calificările, cît şi finalele. Întrucît concursul s-a adresat atît profesioniştilor, cît şi amatorilor, acordarea premiilor a ţinut cont de ambele categorii, iar cei care au urcat pe podium au fost: trial: Bogdan Balmus (Piatra Neamţ) - amatori şi Bogdan Rareş Câmpeanu (Cluj); BMX Dirt: Darius Zamfir (Sibiu) - amatori şi Bobo Ujvani (Budapesta) - profesionişti; Skateboard: Răzvan Popescu (Bucureşti) - amatori şi Cezar Iliescu (Bucureşti) - profesionişti; Role: Kevin Francq (Belgia) - amatori şi Stephan Defreitas (Elveţia) - profesionişti; BMX Park: Hiher Robert (Baia Mare) - amatori şi Daniel Wejdemeier (Olanda); Mountain Bike Dirt: Gavril Eduard (Târgu Mureş) - amatori şi Laszlo Mihaly (Târgu Mureş) - profesionişti; Climbing: Ungureanu Daniel (Bucuresti) - profesionişti. „Este minunat aici. M-am simţit extraordinar de bine. Este un turneu foarte bun, cel mai bun din Europa. Este grozav să concurezi într-o locaţie atît de frumoasă ca cea de aici. Au venit mulţi concurenţi valoroşi şi din acest motiv sînt foarte fericit că am reuşit să cîştig. Cu siguranţă voi veni şi la anul”, a spus cîştigătorul probei BMX Park, Daniel Wejdemeier. Deşi nu a reuşit să cîştige nici în acest an, cel mai apreciat biker al întrecerii a fost, din nou, Mark Vos (Amsterdam, Olanda), care a vrăjit publicul cu cele mai spectaculoase trick-uri. „Mă bucur că am ajuns din nou aici. Organizatorii au reuşit şi de această dată un show pe cinste. Competiţia a crescut foarte mult. Anul acesta au venit tipi şi mai bine pregătiţi. Am făcut tot ce am putut pentru a mă ridica la înălţimea lor. Oricum, pentru mine a devenit mult mai important să fiu aici pentru că este cel mai bun turneu la care am participat”, a spus Mark Vos.

DJ de renume au mixat pînă tîrziu în noapte

Sunetul de tobe al trupei Loriko a mărit suspansul ceremoniei de premiere, moment în care cîştigătorii au fost invitaţi pe scenă pentru a-şi primi titlul de invincibili şi premiile, a căror valoare totală a fost de 30.000 de Euro, în bani şi echipamente sportive oferite de H2O. Juriul, care a evaluat performanţa participanţilor, a fost format din practicanţi de seamă, din România şi din străinătate, ai sporturilor din competiţie. Victoria a fost sărbătorită pînă dimineaţa alături de DJ renumiţi din UK şi vedete autohtone: Suie Paparude, DJ Fu, Jungle Drummner, Script MC, MC Zani (UK Beatbox Champion 2009) & DJ Matman. Energia a fost asigurata de Mountain Dew, principalul sponsor al evenimentului.