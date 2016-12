The Killers va lansa un DVD la sfîrşitul anului

Trupa americană, aflată în plin turneu mondial de promovare a celui de-al treilea album, intitulat ”Day & Age”, are planuri serioase de a lansa un DVD la sfîrşitul acestui an. ”Analizăm cîteva idei despre cum va fi primul nostru DVD”, a declarat toboşarul Ronnie Vannucci. ”Lucrăm deja de ceva vreme la această idee, dar nu am crezut, pînă acum, că sîntem cu adevărat pregătiţi, însă cred că a venit momentul. Ne apropiem de momentul lansării unui DVD care va provoca isterie în masă”, a adăugat muzicianul.

Acesta nu este singurul proiect al trupei The Killers. În afară de ideea lansării unor cîntece de Crăciun, Ronnie Vannucci a declarat pentru Billboard.com că au existat multe discuţii între membrii trupei în legătură cu un eventual album de coveruri. Printre cîntecele deja înregistrate se află un cover al piesei ”Four Winds”, al trupei Bright Eyes, o piesă a lui Cindy Lauper şi o versiune a piesei ”One Night in Bangkok”, după Murray Head. ”Avem deja cîteva piese, dar nu ştiu cînd vom putea să îl lansăm. Dar asta se va întîmpla, cu siguranţă. Va fi unul dintre acele lucruri amuzante făcute mai mult pentru noi decît pentru ceilalţi”, a continuat Ronnie Vannucci.

Trupa The Killers şi-a început recent turneul canadian, printr-un concert susţinut, joi, în oraşul Victoria. Cel mai recent album al trupei a ajuns pe locul al şaselea în U.S. Pop Chart, în decembrie 2008. Albumul precedent, ”Sam\'s Town”, lansat în 2006, a ajuns pe a doua poziţie a aceluiaşi clasament. Formaţia The Killers s-a înfiinţat în 2002, în prezent fiind formată din Brandon Flowers (voce, clape), Dave Keuning (chitară, voce), Mark Stoermer (chitară bas, voce) şi Ronnie Vannucci Jr. (percuţie, tobe). Sound-ul lor, un amestec captivant de muzică electronică modernă şi influenţe rock din anii \'80 şi \'90, a cucerit un public foarte larg, primul material discografic al trupei, ”Hot Fuss”, înregistrînd vînzări record de aproape cinci milioane de copii. Trupa va concerta la Bucureşti pe 1 iulie, în Ziua Zero a festivalului B\'estfest.