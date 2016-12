“The Last Exorcism”, în fruntea box office-ului nord-american

Thriller-ul ”The Last Exorcism” s-a situat în fruntea box office-ului nord-american de weekend, devansând filmul de acţiune “Fură şi fugi / Takers”, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică. Prezentat ca un film între ficţiune şi documentar, “The Last Exorcism”, horror-ul regizat de Daniel Stamm, spune povestea unui preot care încearcă să salveze o adolescentă şi s-a clasat pe prima poziţie a box office-ului nord-american, cu încasări de 21,3 milioane de dolari.

Pe locul al doilea în box office, jefuitorii de bănci din filmul de acţiune “Fură şi fugi / Takers”, conduşi de Matt Dillon şi Paul Walker, au câştigat 21 de milioane de dolari, de vineri până duminică. Retrogradat pe poziţia a treia, filmul de acţiune “Eroi de sacrificiu / The Expendables”, regizat şi produs de Sylvester Stallone, a avut încasări de 9,5 milioane de dolari în acest weekend. Pentru a asigura succesul acestui film de acţiune, Stallone, care deţine un rol în această peliculă, a mizat pe o distribuţie de invidiat, din care fac parte “Stone Cold” Steve Austin, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, Jason Statham şi Dolph Lundgren. Filmul “Mănâncă roagă-te iubeşte / Eat Pray Love”, regizat de Ryan Murphy şi având-o în rolul principal pe Julia Roberts, a coborât un loc, ajungând pe poziţia a patra, în cel de-al doilea weekend de proiecţii în sălile nord-americane, cu încasări de 7 milioane de dolari. Comedia poliţistă “Agenţii de rezervă / The Other Guys”, cu Will Ferrell şi Mark Wahlberg în rolurile principale, s-a menţinut pe locul al cincilea, cu încasări de 6,6 milioane de dolari. Filmul “Vampires Suck”, o parodie după trilogia cu vampiri “Amurg / Twilight”, a coborât patru locuri, ajungând pe poziţia a şasea, cu încasări de 5,3 milioane de dolari. Thriller-ul SF “Începutul / Inception”, cu Leonardo DiCaprio şi Marion Cotillard în rolurile principale, a urcat de pe locul al nouălea până pe locul al şaptelea, la sfârşitul săptămânii trecute, cu încasări de 5,1 milioane de dolari. Comedia “Nanny McPhee: Marea înfruntare”, cu actriţa britanică Emma Thompson în rolul principal, s-a menţinut pe locul al optulea, cu încasări de 4,7 milioane de dolari.

Comedia romantică “The Switch”, cu Jennifer Aniston şi Jason Bateman în rolurile principale, a ocupat locul al nouălea, cu încasări de 4,6 milioane de dolari, iar thriller-ul horror “Piranha 3D” încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 4,3 milioane de dolari.