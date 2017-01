The Manhattan Transfer concertează în România

Iubitorilor jazzului le este dedicat, în această toamnă, un regal musical: faimoasa trupă The Manhattan Transfer va concerta pe scena Sălii Palatului din Bucureşti, pe data de 6 noiembrie. Grupul s-a format la începutul anilor ’70 avându-i în componenţă pe Tim Hauser, Erin Dickins, Marty Nelson, Gene Pistilli şi Pat Rosalia. Cu un sound inedit şi cu piese extrem de bune, formaţia a reuşit rapid să ocupe primele poziţii în topuri. Primele trei albume i-au consacrat pe membrii trupei ca artişti de seamă ai perioadei. Tim Houser, Janis Siegel, Cheryl Bentyne şi Alan Paul au devenit oficial The Manhattan Transfer abia în 1978. Aceasta este formula care de-a lungul timpului a adus grupului 14 premii Grammy şi a devenit garanţia unui show live extraordinar. “Boy From New York City“, „Chanson D’amour“, „Route 66” şi „Why Not!” sunt doar câteva dintre piesele care i-au transformat pe cei de la The Manhattan Transfer în etaloane ale genului. Biletele pentru spectacolul din capitală vor fi disponibile începând cu 9 martie în reţeaua magazinelor Diverta sau online, de pe www.myticket.ro şi www.biletoo.ro, la mai multe categorii de preţ, în funcţie de distanţa faţă de scenă: 85, 105, 135, 165 şi 205 de lei.