The Marker, calificată la „Cerbul de Aur”

Una dintre cele mai apreciate trupe de rock alternativ din România, The Marker, a renunţat să mai participe la manifestarea „Global Battle of the Bands”, din oraşul belgian Anvers, pentru a putea concerta în cadrul ediţiei de anul acesta a Festivalului „Cerbul de Aur”, organizat în perioada 2-7 septembrie, la Braşov. The Marker s-a calificat la festival în urma unei competiţii strînse, la care au participat peste 100 de artişti şi trupe autohtone. Total necunoscuţi pînă la cîştigarea „Global Battle of the Bands România 2008”, unde au fost remarcaţi de juriul internaţional, membrii trupei The Marker au reuşit să impresioneze la finala mondială din luna decembrie, organizată la Londra, unde Glen Matlock, de la Sex Pistols, le-a înmînat oficial trofeul „Global Battle of the Bands 2008”, pentru cea mai bună trupă nouă din România.

Festivalul „Cerbul de Aur\" va reuni, anul acesta, 24 de concurenţi din: Armenia, Australia, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, China, Cipru, Estonia, Finlanda, Israel, Italia, Macedonia, Malta, Marea Britanie, Moldova, Norvegia, Rusia, Spania, Turcia şi Ucraina. Cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică „Cerbul de Aur” 2009 se va desfăşura la Braşov, între 2 şi 7 septembrie. An de an, Piaţa Sfatului din Braşov s-a umplut pînă la refuz de publicul avid de muzică de calitate şi artişti de primă mînă, iar anul acesta, festivalul beneficiază de participarea unor trupe autohtone de renume, precum Vama, Holograf sau Direcţia 5.