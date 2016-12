The Mission are loc pe 2 mai

Cunoscutul festival de muzică electronică The Mission are loc în acest an pe 2 mai, la complexul Enigma din Mamaia. Pe tinerii din toată țara îi așteaptă o noapte întreagă de ritmuri mixate de DJ celebri din țară și de peste hotare. Biletele se găsesc în vânzare pe site-ul evenimentului, la prețurile de 50 de lei - categoria regular și 100 de lei - categoria VIP. În cadrul acestei seri vor mixa Gianni Callipari, Julietta, Ezikiel, Felipe Valenzuela, Cesar Merveille, Ernesto Ferreyra și Luciano. În seara evenimentului, la intrare, biletele la categoria regular se vor găsi la prețurile de 70 de lei până în ora 1.00 și 80 de lei după această oră. Tichetele VIP se vor găsi la prețul de 150 de lei.