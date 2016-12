The Mission Dance Weekend 0.4, gata de start

Plaja de la Hanul Piraţilor va fi, în acest weekend, polul distracţiei pentru împătimiţii muzicii electronice. The Mission Dance Weekend, ediţia a patra, se anunţă ca fiind unul dintre cele mai importante evenimente, cu un line-up desprins parcă din marile festivaluri de acest gen din lume.

Activitatea neîntreruptă şi marcată de mari realizări, pe plan naţional, a echipei The Mission, aflată deja în al 11-lea an de activitate, a atras după sine notorietatea evidentă a brand-ului pe care aceasta o promovează. De-a lungul anilor, artişti precum Fatboy Slim, Sasha, Groove Armada sau Chemical Brothers au încântat auditoriul în locaţii din cele mai variate, de la săli de concerte la hale industriale sau plaje, în cadrul evenimentelor care au purtat amprenta The Mission.

„Nebunia” începe în această vineri, la ora 20.00, cu un line-up concentrat pe trance/progressive trance/ progressive house: Paul Van Dyk, Above & Beyond, Ferry Corsten, Gabriel & Dresden, Snatt & Vix Feat. Alexandra Bădoi. Cât despre seara de sâmbătă, startul la distracţie se dă tot de la ora 20.00, dar apogeul va fi atins în jurul orei 01.30, odată cu instalarea pe scena The Mission Dance Weekend a mult aşteptatului Moby. Tot sâmbătă, vor mai putea fi auziţi şi Dubfire, Şuie Paparude, R.O.A. - Rise of Artificial, The Model şi Greeg.

Preţul unui bilet pentru oricare dintre cele două zile, achiziţionat în avans, este de 50 de lei, iar pentru abonamente care să includă ambele seri, fanii trebuie să scoată din buzunar 80 de lei. Cei care nu îşi vor procura bilete în avans vor trebui să plătească 80 de lei, pentru oricare dintre cele două nopţi.

Turiştii, veniţi special pentru acest eveniment, îşi pot procura cazare chiar în apropierea locaţiei de desfăşurare, întrucât zona abundă de pensiuni şi vile turistice. Totodată, cei care nu vor să se deplaseze cu maşinile personale pot apela la autobuze sau maxi taxi-uri, programul de funcţionare al acestora îmbinându-se cu programul petrecăreţilor de la The Mission Dance Weekend.