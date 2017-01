The Mission Dance Weekend, petrecerea no.1 pe litoral!

Unul dintre cele mai importante evenimente muzicale dedicate muzicii electronice din România, The Mission Dance Weekend 2011, va aduce pe plaja din nordul staţiunii Mamaia unele dintre cele mai importante nume din muzica electronică mondială. Astfel, pe data de 5 august, vor face show: Paul van Dyk, Above & Beyond, Ferry Corsten, Gabriel & Dresden şi Snatt & Vix feat. Alexandra Bădoi. În cea de-a doua zi, pe scena de la Hanul Piraţilor vor încălzi atmosfera: Moby (live), Dubfire, Şuie Paparude, R.O.A. - Rise of artificial şi The Model. Bucurându-se anual de participarea entuziastă a sute de iubitori ai muzicii electronice de pe tot cuprinsul ţării, festivalul aniversează, în această vară, cea de-a patra ediţie.

Cap de afiş la The Mission Dance Weekend 2011 este Moby, artistul care are în palmares peste 3000 de concerte susţinute pe toate continentele, iar în studio s-a dedicat şi muzicii unor filme precum „Heat”, „Any Given Sunday”, „Tomorrow Never Dies” şi „The Beach”. S-a implicat în activităţi caritabile alături de societăţile The Human Society şi The Institute for Music and Neurologic Function. Piesele sale s-au vândut în peste 20 de milioane de copii, însă artistul a produs şi remixat piese pentru artişti precum David Bowie, Metallica, The Beastie Boys sau Public Enemy. Pe data de 6 august, la Mamaia, vor putea fi ascultate live şi piese cuprinse pe cel mai recent album al său, „Destroyed”, lansat la mijlocul lunii mai. Până atunci, E.P.-ul „Be the One”, care include trei piese ce vor face parte de pe discul amintit, este disponibil gratuit, pe moby.com.

Biletele la The Mission Dance Weekend 2011 costă 50 lei pe zi, 80 lei pentru ambele zile şi 100 lei biletele VIP pentru o singură zi. Tichetele în avans se pot cumpăra online prin serviciul www.bilete.ro, disponibil naţional (cu opţiunea de livrare la domiciliu) şi internaţional sau dintr-un număr de locaţii care vor fi anunţate în curând. În seara evenimentului, biletele costă 80 lei pentru fiecare zi de concerte şi 100 lei - tichetele VIP pentru o zi.