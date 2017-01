The Mono Jacks deschide concertul Suede

The Mono Jacks este trupa care deschide, sâmbătă, concertul celebrei formaţii britanice Suede, organizat la Arenele Romane din Bucureşti. Evenimentul îşi va deschide porţile pentru public începând cu ora 18.00, accesul către Arenele Romane făcându-se prin Parcul Carol (intrarea principală din Rondul Carol) sau din strada Cuţitul de Argint. Artiştii români vor urca pe scenă în jurul orei 19.30. DJ Leo va încălzi publicul cu un set de piese din zona british-alternative a anilor \'90, dar şi cu hituri ale ultimilor ani din zona indie.

Trupa The Mono Jacks s-a format în urmă cu trei ani, la iniţiativa lui Doru Trăscău de la AB4. Trupa este cunoscută pentru piesele \"Maria\", \"Come Back Girl\", \"Push The Pedal\" şi \"We\'re All Getting Older\", toate ajunse pe primele poziţii ale topurilor autohtone. În prezent, Doru Trăscău (voce, chitară), Florin Vasile (chitară, voce), Alex Voicu (bas) şi Dorian Cazacu (tobe) sunt în plin turneu naţional de pomovare a albumului lor de debut, „Now In Stereo\" şi vor avea două reprezentaţii în această vară, la festivalurile¬ Exit din Serbia şi Sziget din Ungaria. De asemenea, ei lucrează la piese noi pentru un al doilea album şi îşi propun să lanseze o trilogie video în cursul acestui an.

Considerată drept una dintre cele mai influente şi mai de succes trupe britanice de rock alternativ, pioneri ai curentului britpop, alături de Blur, Oasis şi Pulp, Suede va concerta în premieră în România.