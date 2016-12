The Mono Jacks, în concert

Formaţia autohtonă The Mono Jacks continuă turneul naţional „Rusty Heart Tour 2013” cu un concert care va avea loc în Constanţa, în clubul Goblin, pe 2 martie, de la ora 21.00. Preţul biletelor va fi de 15 lei.

Abordarea muzicală a celor de la The Mono Jacks descinde din curentul alternative-indie rock, consacrat în Statele Unite de trupa Interpol. Liniile de chitară topesc tensiunea compoziţiilor, transmiţând o căldură întâlnită la sound-ul unor trupe precum Snow Patrol, Editors sau White Lies.

Trupa The Mono Jacks a luat naştere în 2008, la iniţiativa solistului Doru Traşcău de la AB4. Alături de acesta, din componenţa The Mono Jacks mai fac parte: Florin Vasile - chitară şi voce, Dorian Cazacu - tobe şi Hasan Nabulşi - bas. Primul single The Mono Jacks, „Maria”, a fost lansat abia la jumătatea lunii februarie 2010. Piesa a fost inclusă pe EP-ul de debut al trupei, lansat în acelaşi an.