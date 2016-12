The Mono Jacks, la primul album

Tânăra trupă autohtonă „The Mono Jacks” va lansa albumul de debut intitulat „Now in Stereo”, pe 13 noiembrie. Evenimentul va fi marcat printr-un concert special cu invitaţi surpriză, începând cu ora 21.00, la clubul The ARK din Bucureşti. Noul disc este un produs 100% independent, creat şi finanţat de formaţie şi conţine nouă compoziţii originale înregistrate în studioul The Great Below şi coproduse de Andrei „Robin\" Proca, Alessandro Marton şi The Mono Jacks.

„Acum 10 ani, muzica pe care o făceam se numea alternative rock, pentru că se născuse ca o alternativă la toate porcăriile care invadaseră MTV-ul. Acum se numeşte indie rock, chiar dacă accepţiunea termenului „independent” s-a denaturat între timp. Nu ne plac etichetele, însă ne place muzica pe care o facem\", a declarat Doru Trascău, cel care a pus bazele The Mono Jacks, în 2008, alături de Florin Vasile (Robin & The Backstabbers), Alex Voicu (Blister Blue) şi Dorian Cazacu (Blister Blue, AB4).