The Naked Cowboy candidează la primăria New York-ului

Un american care îşi spune The Naked Cowboy şi îşi cîştigă existenţa pozînd aproape gol cu turiştii în Times Square intenţionează să candideze la funcţia de primar al oraşului New York, promiţînd să aducă transparenţa la un nou nivel, dacă va fi ales. După zece ani petrecuţi pozînd în Times Square, Robert Burck a făcut o afacere profitabilă cîntînd la chitară, purtînd numai cizme de cowboy, o pălărie şi lenjerie intimă şi îndemnînd turiştii să facă fotografii cu el, contra cost. Burck a apărut în presă, dar şi în reclame pentru lenjerie intimă şi desene animate. Într-un comunicat de presă, The Naked Cowboy a anunţat că îşi va prezenta candidatura la primăria New York-ului într-o conferinţă organizată astăzi. Potrivit textului, programul său va conţine un plan de stimulare a afacerilor mici. Burck a promis că va veni cu idei noi pentru reducerea taxelor, dar şi în sectoare precum turismul, căsătoriile între homosexuali, mijloacele de transport în comun şi securitatea internă. Principalul său contracandidat la alegerile din noiembrie este actualul primar, Michael Bloomberg, care pare să se îndrepte fără probleme spre un al treilea mandat, în lipsa unui concurent puternic.