The Police a început primul turneu mondial de la reunire

The Police a susţinut, luni seara, primul concert din cadrul primului turneu mondial organizat de la reunirea membrilor trupei, la Vancouver, în Canada, unde au fost aplaudaţi de 20.000 de fani, printre care s-a numărat şi actriţa Penelope Cruz. Turneul mondial al trupei va dura cinci luni şi a fost organizat la 21 de ani, după ultimul mare concert al veteranilor muzicii pop/rock, care au preferat să se retragă în plină glorie.

Trupa britanică va ajunge în Europa în toamnă. Printre ţările europene care vor fi vizitate se numără Franţa, Olanda, Italia, Germania şi Marea Britanie. Grupul va concerta şi în America Latină, Australia şi Japonia. Cu ocazia concertului, The Police a confirmat lansarea pe 11 iunie a unui album care va include 30 de hituri ale trupei. Printre acestea se numără “Message in a Bottle”, “Roxanne” şi “Spirits In The Material World”.

Membrii trupei The Police, Sting, Stewart Copeland şi Andy Summers, au cîntat pentru prima dată de la despărţirea lor în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Grammy de anul acesta. Deşi nu şi-au anunţat niciodată oficial despărţirea, cei trei muzicieni au avut cariere solo după lansarea în 1983 a ultimului lor album, “Synchronicity”.