„The Prodigy” va concerta pentru români, de Revelion

Trupa „The Prodigy” va reveni în România, pentru un concert programat chiar în noaptea de Revelion, la Sibiu. Concertul celor de la „The Prodigy” face parte din seria de evenimente incluse în programul „Sibiu, Capitală Culturală Europeană”.

Ultimul concert al trupei „The Prodigy” în ţara noastră a avut loc în luna iunie a acestui an, cînd grupul a cîntat la un festival din capitală. „The Prodigy” a fost, prima dată, în România, în anul 1997, cînd şi-a lansat albumul „The Fat of the Land”.

Trupa londoneză „The Prodigy” a fost înfiinţată în 1990, de Liam Howlett şi a dat naştere genului electronic-drum and bass. Primul album al trupei, „The Prodigy Experience”, a fost unul dintre cele mai bune exemple ale genului rave-breakbeat.