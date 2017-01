Trupa britanică The Prodigy revine cu un nou album, ”Invaders Must Die”, după 10 ani de pauză, iar membrii trupei precizează că, în ciuda zvonurilor, nu s-au despărţit în această perioadă. ”Nu este adevărat că trupa s-a despărţit, dar nu ne pasă ce se spune. În 2003 am avut o perioadă turbulentă pentru trupă, cînd eu şi Keith Flint nu am mai vorbit timp de un an. În 2005, însă, am devenit din nou prieteni”, a explicat Liam Howlett, membru fondator al trupei. Albumul premiat cu mai multe discuri de platină, ”The Fat of the Land”, lansat în 1997, a transformat The Prodigy într-una dintre cele mai cunoscute trupe din lume. Succesul trupei a început să crească odată cu hiturile ”Firestarter” şi ”Smack My Bitch Up”, dar neînţelegerile au început să apară între membrii trupei după o perioadă de lungi turnee mondiale.