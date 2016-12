The Prodigy, Tiesto şi Emil Lassaria, la CokeLive Peninsula

Iubitorii muzicii de calitate au la dispoziţie, în perioada 23 - 26 iulie, patru zile de concerte live pe toate gusturile, care se vor desfăşura în cadrul unuia dintre cele mai mari festivaluri din România, CokeLive Peninsula, ajuns la a şaptea ediţie. Locaţia este aceeaşi, ca în fiecare an, pe malul Mureşului, lîngă Complexul Weekend, iar la eveniment sînt aşteptaţi o serie de artişti şi trupe consacrate. Printre atracţiile festivalului de la Tîrgu Mureş se numără, pe 24 iulie, show-ul lui DJ Tiesto şi concertul americanilor de la Nine Inch Nails, de pe 25 iulie. Ultima zi a festivalului va găzdui una din cele mai de succes formaţii ale industriei muzicale internaţionale, The Prodigy.

Organizatorii nu i-au uitat nici pe fanii muzicii electronice, cărora le-au pus la dispoziţie Freedom Arena, iar Ursus Party Tent va fi pe placul iubitorilor de muzică rock, jazz şi pop. Freedom Arena începe în forţă pe 23 iulie, cînd Chris Su şi cel mai în vogă duo de drum and bass, Chase and Status, cu MC Rage, vor susţine prestaţii de neuitat. Seara va fi încheiată de tînărul DJ Whiteroly. Pentru seara de 24 iulie, organizatorii festivalului au pregătit show-uri de senzaţie, pe scenă urmînd să evolueze doi DJ de prestigiu, Igor Do’urden şi Hot X, fondatorul Hyperspace. Alături de ei vor fi şi doi invitaţi speciali, The Advent şi germanul Chris Liebing. Unu’, Coyote, Tomasan şi Booka Shade vor fi prezenţi sîmbătă, 25 iulie, pentru o noapte… electrohouse de neuitat. Booka Shade promite o prestaţie excepţională, mai ales că show-ul va fi animat şi de maeştrii Walter Merziger şi Arno Krammermeier.

Tot artişti germani vor domina şi ultima zi a festivalului, cînd invitaţii speciali Blank & Jones vor presta live alături de Emil Lassaria şi Marika. Duo-ul este apreciat pentru cele 13 piese care au făcut parte din Top 50, în cadrul clasamentelor muzicale din Germania. Seara va fi încheiată de una dintre cele mai apreciate trupe din România, Şuie Paparude.

Pînă la data de 13 iulie, biletele pentru CokeLive Peninsula se află la dispoziţia doritorilor la preţ redus. Astfel, un bilet pentru o zi costă 80 de lei, iar un abonament pentru toate cele patru zile costă 199 de lei. Doritorii pot achiziţiona biletele din reţeaua naţională a magazinelor Germanos sau le pot comanda online de pe eventim.ro