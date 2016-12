The Rasmus, Korn, Tricky, Europe şi Ska-Pa, în România

O veste bună pentru constănţenii, care, în fiecare vară, „evadează” la faimosul Festival „Peninsula”. În acest an, formaţii celebre care au stabilit direcţia muzicii internaţionale sau au lansat hituri de un uriaş succes vor concerta la Târgu Mureş, între 26 şi 29 august, în cadrul celei de-a opta ediţii a evenimentului amintit. Printre numele confirmate deja se numără trupele The Rasmus, Korn, Tricky, Europe şi Ska-Pa.

Korn este una dintre cele mai influente formaţii de metal de la sfârşitul anilor ’90, care a vândut 35 de milioane de albume în toată lumea. Trupa de nu-metal, care combină hip-hop, alternativ şi elemente electronice, a devenit vocea unei generaţii: vocalul Jonathan Davis, basistul Fieldy şi colegii de trupă nu transmit doar muzică, ci şi un fel de a trăi, ceea ce i-a propulsat în topul celor mai bune albume, cu „Life is Peachy”, „Follow the Leader” sau cu „Issues”. Românii vor putea asculta live şi ultimul album al trupei, „Korn III - Remember Who You Are”, care urmează să apară în luna iulie. Câştigători ai premiului Grammy, aflaţi pentru prima oară în România, cei de la Korn vor încheia seria concertelor de pe scena mare a „Peninsulei”.

Tricky, unul din idolii trip-hopului, a început să popularizeze muzica sa întunecată, lentă şi eterică încă de la colaborarea cu veteranii genului, Massive Attack. Artist cu o voce inconfundabilă, cel cu care colaborează divele muzicii internaţionale precum Bjork, Neneh Cherry, Alanis Morissette, Tricky va sosi la Târgu-Mureş cu toată formaţia sa.

Trupa finlandeză The Rasmus a mai cântat, deja, acum patru ani, în faţa a 15.000 de fani. Iar dacă vorbim despre hit-uri rock trebuie menţionată prezenţa „granzilor” din Suedia, Europe, care vor aduce aerul muzicii anilor ‘80 prin intermediul celui mai cunoscut titlu rock al tuturor timpurilor, „The Final Countdown”.

Unul dintre elementele de rezistenţă ale evenimentului de pe malul Mureşului va fi trupa madrilenă Ska-Pa, devenită, prin turneele continue, reprezentantul numărul unu al stilului ska-punk din Europa. Feţele însorite şi vitalismul reprezintă doar un voal care acoperă mesaje critice adresate regimurilor politice transmise prin intermediul unei muzici de o înaltă calitate.

Tot în sfera gypsy-punk, reggae, ska, dar cu elemente melodice franceze, sunt componentele Babylon Circus, un adevărat comando de elită al anarcho-party-urilor. După etica clară a chanson-ului francez, trupa îndeamnă publicul la dans pe ritmul unei adevărate filozofii în ceea ce priveşte salvarea lumii. Oferta muzicală a festivalului va creşte în continuare cu noi trupe internaţionale, care vor fi anunţate în perioada următoare.