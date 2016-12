”The Revenant”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul ”The Revenant: Legenda lui Hugh Glass / The Revenant”, în regia lui Alejandro Gonzalez Inarritu, cu actorul Leonardo DiCaprio în rolul principal, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 16 milioane de dolari de vineri până duminică, informează Reuters. În ”The Revenant”, Leonardo DiCaprio joacă rolul unui vânător însetat de răzbunare, după ce este abandonat de prietenii săi în vestul american, în condiţii ostile, acţiunea fiind plasată în anul 1823. Pentru acest rol, DiCaprio a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor într-un rol principal a premiilor Oscar din acest an. Pe poziţia a doua în box office-ul nord-american s-a situat lungmetrajul ”Star Wars: Trezirea Forţei”, cel mai recent film din seria ”Războiul stelelor”, cu încasări de 14,3 milioane de dolari. Locul al treilea în box office-ul nord-american a fost ocupat de comedia ”Un poliţist şi trei sferturi! / Ride Along 2”, regizată de Tim Story, care a avut încasări de 13 milioane de dolari în al doilea weekend de la premiera în cinematografele nord-americane.

Pe de altă parte, premiera ”Bunicul dezlănţuit / Dirty Grandpa”, o comedie în regia lui Dan Mazer, cu Robert De Niro şi Zac Efron în distribuţie, s-a situat pe locul al patrulea în box office-ul nord-american, cu încasări de 11,5 milioane de dolari. O altă premieră, thrillerul horror ”The Boy”, în regia lui William Brent Bell, cu Rupert Evans în distribuţie, a avut încasări de 11,3 milioane de dolari, de vineri până duminică, situându-se pe locul al cincilea în box office-ul nord-american.

