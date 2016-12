The Rolling Stones concertează la sfârşitul anului

Veteranii de la The Rolling Stones vor reveni pe scenă. Anunţul pune capăt speculaţiilor din ultimii ani privind un posibil turneu la împlinirea a 50 de ani de la lansarea trupei. Legendarul grup va susţine doar patru concerte la Londra şi New York, la sfârşitul anului. Biletele pentru spectacolele din Marea Britanie se vor pune în vânzare de vineri, iar cele pentru SUA săptămâna viitoare. Ultimul turneu al trupei a avut loc între anii 2005 şi 2007. Trupa The Rolling Stones a cântat în 32 de ţări, pentru peste patru milioane de spectatori, iar vânzările de bilete au depăşit 500 de milioane de dolari. A fost cel mai profitabil turneu al tuturor timpurilor până anul trecut, când a fost eclipsat de turneul altei trupe legendare, U2.