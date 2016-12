The Rolling Stones lucrează la primul album din ultimii 10 ani

Trupa The Rolling Stones lucrează la primul ei album din ultimii 10 ani, rockerii urmând să se întâlnească în această lună într-un studio din Los Angeles, pentru a discuta despre ideile cântecelor. Rockerii se bucură de luxul de a nu avea o cerere de lansare a unui album din partea unei case de discuri, aşadar pot lucra cât timp vor la acest material pentru a fi ceea ce îşi doresc. Chitaristul Keith Richards a vorbit anterior despre dorinţa lui de a înregistra un nou album cu trupa. Cel mai recent material discografic al celor de la The Rolling Stones este ”A Bigger Bang”, din 2005.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra, în 1962, este una dintre cele mai renumite formaţii rock din lume. Trupa este formată din Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood. The Rolling Stones a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă. În 2007, formaţia The Rolling Stones a concertat şi în România, în Bucureşti.