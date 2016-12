Trupa britanică The Rolling Stones şi-a amânat turneul din Australia şi Noua Zeelandă, marţi, după ce iubita solistului Mick Jagger, creatoarea de modă L'Wren Scott, a fost descoperită decedată în apartamentul ei din Manhattan. L'Wren Scott, în vârstă de 49 de ani, fost model devenit stilist, a fost descoperită spânzurată cu o eşarfă, luni dimineaţă, în luxosul ei apartament din Manhattan, New York. Poliţia anchetează acest caz ca pe o sinucidere, iar testele biroului de medicină legală, care vor stabili cauza exactă a decesului, erau programate pentru marţi. ”Membrii trupei The Rolling Stones vă anunţă cu profundă tristeţe şi dezamăgire amânarea celorlalte concerte rămase de susţinut în turneul „14 on Fire“ din Australia şi Noua Zeelandă, după moartea lui L'Wren Scott”, se afirmă în comunicatul de presă emis de grupul britanic. Agentul de presă australian al trupei a cerut fanilor să îşi păstreze biletele până la anunţarea unor noi dispoziţii. Grupul britanic urma să susţină şapte concerte în Australia şi Noua Zeelandă, în cadrul turneului său mondial, iar primul show din această serie urma să aibă loc aseară, în oraşul australian Perth.

Mick Jagger, în vârstă de 70 de ani, care avea o relaţie cu L'Wren Scott din anul 2001, a spus că a petrecut mulţi ani minunaţi alături de creatoarea de modă. ”Încă mă chinuiesc să înţeleg cum iubita mea şi cea mai bună prietenă a mea a putut să îşi încheie viaţa într-un fel atât de tragic. Era o prezenţă minunată, iar talentul ei era admirat de multe persoane, nu doar de mine”, a spus acesta. Agentul de presă al creatoarei de modă a spus că detaliile despre înmormântarea acesteia nu au fost deocamdată stabilite. Vestea despre tragica dispariţie a lui L'Wren Scott i-a şocat pe prietenii, clienţii şi colegii ei de breaslă. Nu este clar, deocamdată, dacă ea prezentase anumite semne, în viaţa profesională şi personală, care să fi indicat faptul că era deprimată şi cu tendinţe suicidare. Deşi numeroase staruri de la Hollywood, precum Nicole Kidman, Amy Adams şi Penelope Cruz, au purtat de multe ori pe covorul roşu creaţii semnate de L'Wren Scott, compania acesteia acumulase datorii foarte mari. Potrivit unor documente contabile originale emise în Marea Britanie în octombrie 2013, casa ei de modă, LS Fashion Ltd, înregistrase pierderi de 4,3 milioane de euro în 2012 şi de 3 milioane de euro în 2011.