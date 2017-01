The Rolling Stones vinde toate biletele în zece minute

Abia s-au anunţat numele celor mai profitabili artişti pe acest an că se profilează marii câştigători ai anului viitor. Biletele pentru concertele pe care trupa rock The Rolling Stones le va susţine în cadrul turneului mondial „On Fire“, în martie 2014, s-au epuizat în zece minute. În martie 2014, The Rolling Stones va susţine o serie de concerte în Perth, Sydney, Melbourne, Hanging Rock, Brisbane în Australia şi Auckland din Noua Zeelandă, iar Michael Gudinski, organizatorul concertelor, afirmă că nu a fost surprins de reacţia rapidă a fanilor formaţiei britanice. ”The Rolling Stones a demonstrat încă o dată că este una dintre cele mai mari formaţii rock din lume”, a declarat acesta.