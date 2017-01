"The Sun" îi învaţă limba germană cu greşeli pe suporterii englezi

Cunoscutul tabloid britanic "The Sun" s-a gîndit să îi înveţe limba germană pe suporterii englezi prezenţi la Cupa Mondială, dar a tradus greşit pînă şi titlul imnului britanic, stîrnind comentarii ironice în presa germană. "Cînd englezii nu reuşesc să se facă de rîs la Cupa Mondială la penaltiuri, atunci se umplu de ridicol prin intermediul fanilor. Ca semn al înţelegerii dintre popoare, Guvernul britanic le-a recomandat suporterilor să cînte pe stadion în limba germană. Cotidianul "The Sun" a vrut să-i ajute pe fani, propunîndu-le traducerea în germană a celor mai populare cîntece. Încercarea s-a soldat cu un eşec penibil", scrie "Bild". Titlul imnului Marii Britanii, "God save the Queen", a fost tradus eronat în germană, prin folosirea greşită a unui verb, rezultînd "Dumnezeu să o înmagazineze pe regină", în loc de "Dumnezeu să o ocrotească pe regină".

De asemenea, din cauza folosirii unor cuvinte care au în realitate alt sens, în loc de "Eşti deghizat în scoţian?", "The Sun" traduce în germană "Eşti Scoţia travestită?", iar în loc de "Vom înscrie un gol într-un minut", publicaţia britanică traduce "Vom număra într-un minut". Încercînd să traducă îndemnul suporterilor englezi ("Sack the swede, sack the swede!"), de a-l demite pe selecţionerul suedez al Angliei, Sven Goran Erikkson, "The Sun" a scris în germană "Împuşcaţi-l pe suedez, împuşcaţi-l pe suedez!"