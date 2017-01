“The Twist”, cel mai popular single al ultimilor 50 de ani

Single-ul “The Twist” al lui Chubby Checker este numărul 1 în topul Billboard Hot 100 al celor mai populare melodii din ultimii 50 de ani, clasament în care Elvis şi Beatles nu se regăsesc în primele cinci poziţii. Single-ul lui Chubby Checker a devenit hit în anii \'60 iar situarea lui pe prima poziţie în topul Billboard Hot 100, deşi i-a surprins pe unii, a fost “o recunoaştere binemeritată”, în opinia cîntăreţului. El a comparat celebra melodie, considerată în Rock and Roll Hall of Fame ca unul dintre cele 500 de cîntece care au creat şi definit stilul rock\'n\'roll, cu inventarea telefonului, un moment de referinţă în istorie. Pe locul doi în topul celor mai populare melodii din ultimii 50 de ani se află melodia “Smooth”, interpretată de Santana şi de Rob Thomas, urmată de “Mack the Knife” a lui Bobby Darin, de “How Do I Live” a lui Leann Rimes şi de “Macarena” a celor de la Los Del Rio.

Legendara trupă Beatles a intrat în top 10 de-abia pe poziţia a opta, cu single-ul “Hey Jude”, în apropiata companie a Mariahiei Carey şi a lui Tony Braxton, prima situîndu-se pe locul nouă cu “We Belong Together”, iar următoarea pe poziţia a zecea, cu “Unbreak My Heart”. “Acest top este o cronică a modului în care aceste single-uri au fost apreciate în perioada lor de glorie. Nu susţinem că acestea sînt şi cele mai memorabile cîntece ale secolului. Această evaluare ţine de subiectivitatea individuală şi nu poate fi determinată”, a spus Geoff Mayfield, pentru a preveni eventualele contestaţii vizînd clasamentul. Chiar dacă în eclecticul top al celor mai populare melodii, Beatles se regăsesc cu greu în topul primilor 10, alături de o companie mai puţin apreciată în viziunea unora, în topul Billboard Hot 100 Artist ei se află pe primul loc, urmaţi de Madonna, Elton John, Elvis Presley, Stevie Wonder, Mariah Carey, Janet Jackson, Michael Jackson, Whitney Houston şi Rolling Stones.