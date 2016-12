The Vaccines concertează pentru fanii români

Una dintre cele mai apreciate trupe britanice de indie rock, The Vaccines, a anunţat pe site-ul său că va susţine un concert la Bucureşti, pe 12 august, în cadrul Summer Well, festival care a avut prima ediţie anul trecut, pe Domeniul Ştirbey din apropierea Capitalei. Organizatorii nu au oferit, deocamdată, prea multe informaţii privind ediţia din acest an a Summer Well. Aceasta va avea loc, cel mai probabil, în weekend-ul 11 - 12 august.

Anul trecut, festivalul Summer Well s-a desfăşurat în zilele de 13 şi 14 august, când s-au succedat, pe scenă, nume precum Noisettes, Plan B, Mystery Jets, Graffiti6, Chew Lips, Interpol, The Raveonettes, The Wombats, Chapel Club şi Alex Clare.

The Vaccines este o trupă britanică de indie rock formată în 2011, când a lansat şi albumul de debut „What Did You Expect From the Vaccines?”, clasat pe locul al IV-lea în UK Album Chart. Membrii grupului au fost comparaţi cu The Strokes şi Ramones, însă ei se prezintă ca fiind inspiraţi de trupele rock \'n\' roll din anii \'50, cele de garage rock şi cele de fete din anii \'60, punk-ul anilor \'70, hardcore-ul american din \'80 şi muzica pop. Au fost, deja, în ultimul an, în numeroase turnee cu formaţii ca The Walkmen, Arcade Fire şi Arctic Monkeys.