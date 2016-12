The Wailers a adus reggae-ul autentic în România

Aproape 2.000 de persoane au asistat, vineri seară, la concertul pe care legendara trupă a lui Bob Marley, The Wailers, l-a susţinut la Arenele Romane din Bucureşti. Spectacolul din capitală a făcut parte din turneul internaţional de celebrare a 40 de ani de existenţă, „The 40th Anniversary Tour”. În ciuda frigului, tineri şi oameni mai în vârstă, îmbrăcaţi colorat şi accesorizaţi cu pălăriuţe, eşarfe sau genţi în culorile steagului jamaican, au dansat şi cântat alături de cei care au adus în ţară celebrele ritmuri ale lui Bob Marley, cântate într-o manieră proprie.

Înaintea concertului formaţiei The Wailers, pe scenă au urcat cei de la El Negro, care, timp de o oră, au încălzit publicul cu piesele lor, printre care „Lasă-mă”, „Liniştea”, „2 fire de iarbă”, „Ploaia”, „Mi-e dor de tine”, „Deschide noaptea”, „Be What You Wanna Be”, „Stand-by”, „Dă muzica mai tare”. El Negro şi-a încheiat show-ul în jurul orei 21.30. Între timp, spectatorii încă mai soseau la Arenele Romane. La ora 22.00, solistul Bogdan Negroiu şi-a făcut iar apariţia pe scenă, anunţând intrarea celor de la The Wailers. Spectatorii au aplaudat apariţia membrilor trupei: Aston „Family Man” Barrett-bass, Audley „Chizzy” Chisholm, Anthony Watson - tobe, Keith Sterling - claviaturi, Danglin (Dwayne Anglin) - solist vocal, Koolant - solist vocal, Maria Smith - backing vocals şi Racquel Hinds - backing vocals. Publicul a cântat alături de The Wailers celebrele piese precum „I Shot the Sheriff”, „Could You Be Loved”, „One love”, „Jamming”, „Stir it up”, „Three Little Birds”, „Redemption Song”. Concertul s-a încheiat la ora 23.50, după un bis, iar spectatorii au părăsit sala de spectacole după melodia „No Woman, No Cry”, care a fost fredonată de toţi cei prezenţi. La finalul show-ului, chitaristul Audley „Chizzy” Chisholm a coborât de pe scenă, a făcut poze cu fanii, a dat autografe şi le-a mulţumit pentru prezenţă.

The Wailers a fost fondată în 1969, chiar de Bob Marley şi a reuşit să transforme acest nou stil muzical într-un adevărat fenomen global, devenind un simbol jamaican. După dispariţia lui Marley, în 1981, legenda a fost continuată de basist, cel care a adus noile talente în formaţie. În 40 de ani de activitate, formaţia a vândut peste 250 milioane de albume şi a primit singurul disc de diamant acordat vreodată unui album reggae, pentru „The Legend\". Această compilaţie deţine şi recordul pentru cel mai bine vândut album din istoria muzicii reggae: peste 20 de milioane de exemplare.