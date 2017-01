Theodor Stolojan: „Avem în vitrină un premier compromis”

Conducerea PLD s-a întîlnit ieri la Constanţa cu membrii filialei locale a formaţiunii, conduse de deputatul independent de Constanţa Mircea Iustian. Cum era de aşteptat, liderii PLD i-au ţinut partea preşedintelui Băsescu şi au criticat dur PNL şi pe premierul Tăriceanu pentru criza politică în care se scufundă România şi pentru contraperformanţele înregistrate pînă acum de Guvern. „Consider ca fiind inacceptabil răspunsul dat de clasa politică la evenimentele actuale. Este inacceptabil pentru noi ca un fapt grav petrecut în România, un prim ministru care s-a compromis prin intervenţiile sale în favoarea unui om aflat în cercetări, să fie trecut cu vederea prin încercările unor partide politice de a arunca fumigene pe scena politică românească. Se încearcă astfel abaterea atenţiei opiniei publice de la faptul că avem în vitrină un premier compromis şi din păcate nu numai compromis prin ceea ce a făcut, ci şi superficial prin foarte multe lucruri pe care le-a făcut în activitatea Guvernului pe care îl conduce, inclusiv prin această schiţă de program de dezvoltare a României în perioada post-aderare, care este o mostră de superficialitate şi de lipsă de responsabilitate”, a declarat Theodor Stolojan. E a mai arătat că, în 2004, la finalul mandatului PSD, România înregistra o creştere economică record, de 8,1%, care a scăzut la jumătate sub Guvernarea Tăriceanu. Stolojan a adăugat că prezenta creştere economică înregistrată de ţara noastră nu se datorează guvernanţilor actuali, ci că este vorba, mai degrabă, de o creştere economică inerţială, moştenită de la fostul Guvern.

În cadrul conferinţei de presă susţinute după întîlnirea cu membrii PLD Constanţa, Stolojan a afirmat că România are nevoie urgentă de alegeri anticipate pentru a se pune capăt crizei politice actuale. „Este evident că acest Guvern nu mai are majoritate în Parlament, trebuie să facă din ce în ce mai multe compromisuri pentru a trece un proiect sau altul de lege şi a face alegeri anticipate nu este anormal. Nu este un atac la stabilitatea politică a statului, aşa cum este în capul premierului Tăriceanu, care consideră că stabilitatea înseamnă să rămînă acelaşi om în funcţie. Stabilitate politică nu înseamnă că trebuie să rămînă în funcţie Tăriceanu sau PNL să stea la guvernare nu ştiu cîţi ani. Ceea ce se întîmplă în aceste zile este reacţia unui sistem oligarhic care încearcă să îşi apere interesele pe care le vede ameninţate de lupta anticorupţie”, a declarat Stolojan. În opinia lui, există două posibilităţi pentru declanşarea anticipatelor: moţiunea de cenzură sau retragerea PD de la Guvernare. La rîndul lui, Valeriu Stoica a precizat că PLD va susţine orice moţiune de cenzură, iniţiată de oricare partid aflat în opoziţie. Şi Gheorghe Flutur a subliniat necesitatea anticipatelor: „România are un Guvern chinuit, care supravieţuieşte cu mîna întinsă pentru voturi în Parlament. La orizont se întrevăd decizii foarte tranşante care trebuie luate ca ţară membră a UE, iar noi trăim zodia bileţelelor la Bucureşti şi cred că pentru binele României trebuie urgent anticipate”.

Valeriu Stoica l-a criticat pe premier pentru lipsă de coloană vertebrală, referindu-se la faptul că nu şi-a asumat răspunderea pentru încercarea de a minţi în legătură cu existenţa celebrului bileţel: „În orice ţară civilizată, a doua zi după apariţia unui asemenea bileţel ar fi trebuit să coincidă cu momentul demisiei primului ministru. Sînt surprins că, în România, în loc ca clasa politică să aibă o atitudine comună cerînd demisia primului ministru, are o foarte ciudată poziţie: nu expeditorul este vinovat, ci destinatarul. Mai mult, nu este primul gest de acest gen, ceea ce arată că nu mai este nici un dubiu în ceea ce priveşte răspunderea politică a primului ministru. Atitudinea sa şi schimbarea declaraţiilor la interval de cîteva zile îl descalifică pe premier. O astfel de atitudine este incalificabilă şi inacceptabilă”. La rîndul lui, Radu F. Alexandru, a dezvăluit o conversaţie purtată în locuinţa lui Dinu Patriciu în 2002, cînd PNL se afla în opoziţie. Întrebat de ce nu preia conducerea PNL şi preferă să facă jocuri de culise, Patriciu ar fi răspuns: „Nu vreau să ajung prim ministru. Dar vreau ca primul ministru să vină în fiecare dimineaţă la mine să bem o cafea şi să vedem ce avem de făcut în ziua aceea”. În opinia lui Radu F. Alexandru, visul lui Patriciu s-a realizat după ce Băsescu l-a instalat în funcţie pe Tăriceanu.