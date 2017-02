Theresa May: „Am putea ajunge ca jumătate din România și Bulgaria să vină aici dacă așteptăm inițierea Brexit“

Theresa May ar urma să anunțe în luna martie că M. Britanie nu va mai garanta libera circulație a imigranților din state UE care sosesc după inițierea procedurii Brexit, în contextul temerilor că "jumătate din România și Bulgaria" ar putea emigra în Regatul Unit, potrivit unei surse guvernamentale. Prim-ministrul britanic ar urma să anunțe că Londra va garanta dreptul de ședere permanentă pentru imigranții originari din state membre UE care sosesc înainte de activarea Articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, prin care se declanşează în mod formal procedura de scoatere a Marii Britanii din Blocul comunitar, notează cotidianul britanic The Telegraph. Pe de altă parte, cei sosiți după această dată ar urma să fie vizați de măsurile de limitare a imigrației pe care Marea Britanie vrea să le introducă după ieșirea din UE, care ar putea include un nou regim de vize și acces restricționat la beneficii sociale. Este de așteptat ca May să ofere aceste garanții atât timp cât și cetățenii britanici care locuiesc în alte state UE vor beneficia de același garanții. Totuși, cel mai probabil această decizie a Londrei nu va fi bine primită de Uniunea Europeană, care dorește ca M.Britanie să garanteze libertatea de circulație a cetățenilor UE până la finalizarea procedurii Brexit, care este programată să se încheie în anul 2019. "Avem indicii că Uniunea Europeană ar putea încerca să ne forțeze să protejăm pe toată lumea care sosește până la momentul ieșirii (din UE)", a declarat o sursă guvernamentală pentru The Telegraph. "Am putea ajunge ca jumătate din România și Bulgaria să vină aici dacă așteptăm atât de mult".

Premierul Theresa May a semnalat că ar putea declanşa în martie procedura de scoatere a Marii Britanii din Uniunea Europeană.