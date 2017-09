Theresa May cere noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord

Consiliul de Securitate al ONU ar trebui să ia în considerare urgent impunerea de noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord și să grăbească punerea în aplicare a sancțiunilor existente, a declarat duminică premierul britanic Theresa May, informează Reuters. Phenianul a efectuat al șaselea și cel mai puternic test nuclear duminică dimineața. "Această ultimă acțiune a acestui stat este nechibzuită și presupune o amenințare inacceptabilă suplimentară la adresa comunității internaționale", a scris May într-o declarație trimisă prin e-mail. Șefa executivului britanic a mai spus că a discutat în această săptămână despre "amenințarea serioasă și gravă pe care le reprezintă aceste acțiuni periculoase și ilegale" cu premierul nipon Shinzo Abe. "Am reiterat apelul făcut de amândoi în vederea unor acțiuni mai dure, printre care creșterea ritmului de punere în aplicare a sancțiunilor existente și luarea urgentă în considerare în Consiliul de Securitate al ONU a unor noi măsuri", a mai menționat May.

Regimul nord-coreean a anunțat duminică că a testat o bombă cu hidrogen, după ce a efectuat cel de-al șaselea test nuclear, cel mai puternic de până acum. Explozia, survenită la 03:30 GMT, a provocat un cutremur resimțit până în regiunile frontaliere din nord-estul Chinei.