Theresa May sărăceşte britanicii?

Partidul Laburist şi Partidul Independenţei Marii Britanii, aflate în opoziţie, au denunţat planul anunţat de premierul conservator Theresa May privind ieşirea din UE, avertizând că nivelul de trai al britanicilor riscă să scadă şi că liderul de la Londra evită, în practică, votul Parlamentului. Premierul Theresa May a semnalat marţi că Marea Britanie nu va rămâne membră a pieţei unice a Uniunii Europene, dar doreşte un acord pentru menţinerea accesului la uniunea vamală europeană. Într-un discurs care cel mai probabil are rolul creării unor condiţii de negociere favorabile Londrei, May a afirmat; "Nu vrem o apartenenţă parţială la UE, nici o asociere cu UE, nimic care să ne lase jumătate în interiorul UE şi jumătate în afară. Nu vrem adoptarea unui model adoptat deja de alte ţări".

În schimb, premierul britanic crede că va exista o perioadă de tranziţie şi vrea apartenenţa la uniunea vamală comunitară. În plus, Theresa May a semnalat că acordul pe tema Brexit va fi supus votului Parlamentului britanic, ceea ce lasă deschisă, cel puţin teoretic, posibilitatea rămânerii Marii Britanii în UE. Opoziţia britanică a notat că Theresa May vrea să îi ameninţe pe liderii UE pentru a fi într-o poziţie favorabilă în negocieri, dar, de fapt, pune în pericol nivelul de trai britanic. "Theresa May lansează ameninţări de negociere în relaţia cu cele 27 de ţări membre UE, dar de fapt ameninţă locurile de muncă ale britanicilor, circulaţia serviciilor şi standardele de trai", a reacţionat Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist britanic. Liderul Partidului Independenţei Marii Britanii (UKIP), Paul Nuttall, a declarat pentru Sky News că este preocupat că, în perioada de tranziţie, "Brexitul va fi în ritm lent". "În plus, un vot al Camerei Lorzilor împotriva Brexit riscă să fie semnarea propriului testament", a subliniat Nuttall.