Theresa May vrea un acord grabnic privind situația cetățenilor UE din Marea Britanie

Premierul britanic, Theresa May, s-a declarat în favoarea unui acord grabnic privind situația cetățenilor din alte state UE ce locuiesc în Marea Britanie și a cetățenilor britanici care locuiesc în alte țări din blocul comunitar, în contextul ieșirii Regatului Unit din UE, relatează cotidianul ”Financial Times”, citând o notă diplomatică. ”Trebuie ca încă dintr-o fază timpurie a negocierilor să oferim asigurări cetățenilor noștri că vor avea dreptul de a rămâne indiferent de țara în care locuiesc”, a declarat Theresa May la summitul UE de la Bruxelles, potrivit notei diplomatice citate de ”Financial Times”.

La intervenția premierului britanic nu a existat o reacție directă a celorlalți lideri UE, care după plecarea Theresei May au avut o discuție de 20 de minute privind procesul Brexit, în urma căreia Michel Barnier a fost confirmat negociatorul UE în cadrul viitoarelor negocieri privind separarea Marii Britanii de blocul comunitar. Deși nu a existat un răspuns imediat la afirmația lui May privind drepturile expaților, ulterior, premierul suedez, Stefan Lofven, a comentat că a fost un mesaj foarte pozitiv. Pe de altă parte, un lider european mai sceptic a afirmat că ”ea încearcă, dar nu va primi un răspuns”. În cadrul summitului, May a încercat să contracareze ideea că Marea Britanie a devenit un stat UE semidetașat, promițând că Londra va continua să ajute la gestionarea fluxurilor de imigranți care încearcă să ajungă în Europa. Suplimentar, premierul britanic a reasigurat liderii din Letonia și Lituania de sprijinul Marii Britanii în ceea ce privește planurile NATO de descurajare a agresivității Rusiei în regiune. Separat, Theresa May a discutat cu Martin Schulz, președintele Parlamentului European, căruia i-a spus că susține cererea acestuia ca europarlamentarii să joace un rol mai important în negocierile pentru Brexit.

Pe de altă parte, liderii UE au declarat că ”negocierile privind ieșirea Marii Britanii se vor purta pe baza spiritului de încredere și unitate”. La finalul discuției pe tema Brexit, la care au participat toți liderii UE cu excepția lui May, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că ”scurta reuniune informală a reconfirmat principiile noastre, însemnând indivizibilitatea celor patru libertăți, echilibrul între drepturi și obligaţii și regula niciun fel de negocieri fără notificare”.