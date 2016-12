Thierry Henry anunță că se retrage

Fostul internaţional francez Thierry Henry (123 de selecţii) a anunţat, astăzi, pe Facebook, că a decis să se retragă din activitate şi să devină consultant pentru canalul de televiziune Sky Sports, informează AFP. "După 20 de ani pe teren, am decis să părăsesc fotbalul profesionist. A fost o călătorie incredibilă", a scris Henry. El a mulţumit cluburilor la care a evoluat de-a lungul carierei: New York Red Bulls, AS Monaco, Juventus Torino, Arsenal şi FC Barcelona. "Este momentul să merg pe un drum diferit şi sunt fericit să anunţ că voi reveni la Londra şi mă voi alătura echipei Sky Sports", a adăugat Thierry Henry, în vârstă de 37 de ani. Henry este campion mondial cu Franţa în 1998 şi campion european în 2000.