Thierry Henry se lasă de fotbal pentru televziune. Sky Sports îi dă 30 de milioane de euro!

Francezul Thierry Henry (37 de ani), care şi-a anunţat retragerea din activitate în această săptămână, a semnat un contract pe şase ani cu postul de televiziune Sky Sports, el urmând să câştige 24 de milioane de lire sterline (30 de milioane de euro) în această perioadă din postura de comentator. Pe lângă postul de comentator, Henry va fi şi ambasador global al postului de televiziune. La Sky Sports Henry va fi coleg cu foştii jucătorii Jamie Carragher, Jamie Redknapp, Gary Neville şi Graeme Souness. "Am luat o decizie şi următorul capitol vine. Iubesc Londra, unde totul în viaţa mea s-a schimbat. Pare un pas logic. Astfel am ocazia să rămân aproape de joc şi să îi ajut pe oameni să-l înţeleagă mai bine. Abia aştept să mă întorc la Londra. Voi vorbi despre fotbal şi nu despre cum s-a tuns unul sau ce haine poartă", a spus Henry. Thierry Henry a afirmat că nu exclude varianta de a deveni antrenor, însă pentru asta are nevoie să obţină licenţele. Fostul internaţional francez Thierry Henry (123 de selecţii) a anunţat, marţi, pe Facebook, că a decis să se retragă din activitate şi să devină consultant pentru canalul de televiziune Sky Sports. "După 20 de ani pe teren, am decis să părăsesc fotbalul profesionist. A fost o călătorie incredibilă", a scris Henry. El a mulţumit cluburilor la care a evoluat de-a lungul carierei: New York Red Bulls, AS Monaco, Juventus Torino, Arsenal şi FC Barcelona. "Este momentul să merg pe un drum diferit şi sunt fericit să anunţ că voi reveni la Londra şi mă voi alătura echipei Sky Sports", a adăugat Thierry Henry, în vârstă de 37 de ani. Henry este campion mondial cu Franţa în 1998 şi campion european în 2000. De asemenea, el a câştigat Liga Campionilor cu FC Barcelona în 2009.