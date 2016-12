Thierry Henry şi-a anunţat retragerea din activitate

Fostul internaţional francez Thierry Henry (123 de selecţii) a anunţat ieri, pe Facebook, că a decis să se retragă din activitate şi să devină consultant pentru canalul de televiziune Sky Sports. „După 20 de ani pe teren, am decis să mă retrag din fotbalul profesionist. A fost o aventură incredibilă și aș vrea să le mulțumesc tuturor fanilor, coechipierilor și celor implicați la AS Monaco, Arsenal FC, FC Barcelona, New York Red Bulls și, desigur, la echipa națională a Franței care au făcut ca timpul petrecut de mine în acest sport să fie atât de special. Acum e timpul pentru o cale diferită în carieră și sunt fericit să spun că mă voi întoarce la Londra și mă voi alătura Sky Sports. Sper să vă pot oferi câte ceva din înțelegerea, observațiile și experiențele pe care le-am avut de-a lungul anilor. Am avut unele amintiri uimitoare (majoritatea bune!) și o experiență minunată. Sper că v-a făcut plăcere să mă priviți la fel de mult cât mi-a plăcut mie să iau parte la asta. Ne vedem pe partea cealaltă...”, a scris Henry, care a evoluat de-a lungul carierei sale profesioniste la AS Monaco (1994-1999), Juventus Torino (1999), Arsenal Londra (1999-2007, 2012), FC Barcelona (2007-2010) și New York Red Bulls (2010-2014), cucerind 19 trofee la nivel de club.

„Titi” Henry a fost campion mondial cu Franţa în 1998 şi campion european în 2000, dar a câștigat și Cupa Confederațiilor în 2003. El ar putea fi considerat ultimul mohican din naționala Franței care și-a adjudecat titlul mondial în 1998, dacă facem abstracție de Trezeguet (37 de ani) și Pirès (41 de ani), implicați în exoticul campionat al... Indiei. Toți ceilalți 19 componenți ai naționalei pregătite de Aimé Jacquet au agățat ghetele în cui.

Atacantul în vârstă de 37 de ani s-a retras fără să fi câștigat vreodată titlul în Major League Soccer, anul acesta echipa sa fiind eliminată în semifinale de New England Patriots. El a înscris 51 de goluri în 122 de meciuri jucate în campionatul american. De asemenea, Henry este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a Franței (51 de goluri) și a clubului Arsenal Londra (228 de goluri în toate competițiile).