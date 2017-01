„Thievery Corporation” va concerta în România, pe data de 15 octombrie, la Sala Palatului din capitală, într-o formulă de 13 muzicieni, printre care Rob Garza şi Eric Hilton, cei doi producători şi DJ ai formaţiei. Grupul este cunoscut sub numele de „Thievery Corporation” şi este originar din Washington DC. Compoziţiile „Thievery Corporation” sînt în limbile engleză, spaniolă, franceză, hindi, portugheză sau română, iar muzica lor este eclectică, trecînd prin subgenuri ca world music, reggae, dub, trip-hop şi acid jazz.

Primul album al grupului a apărut în 1997 şi se numeşte „Sounds from the Thievery Hi-Fi”. În concertul de la Bucureşti, artiştii vor promova ultima compilaţie „Radio Retaliation”, apărută anul acesta, pe 23 septembrie. Pe album se regăsesc colaborări cu Femi Kuti din Nigeria, Seu Jorge (vocalist şi chitarist brazilian), Anushka Shankar, Jana Andevska (cîntăreaţă şi violonistă din Slovacia), Chuck Brown (părintele go-go din Washington DC), Sleepy Wonder, Lou Lou, Notch, Zee şi Verny Varela. Pe coperta albumului „Radio Retaliation” este ilustrat luptătorul mexican Zapatista.

Pentru concertul din România al grupului „Thievery Corporation” există patru categorii de bilete, la preţurile de 60, 85, 110 şi, respectiv, 140 de lei. Acestea au fost puse în vînzare pe site-ul www.myticket.ro şi în reţeaua magazinelor Diverta.