“Think Green 2012”, la prima ediție

Prima ediţie a Festivalului Eco Handmade „Think Green 2012” („Gândeşte verde”) - organizat de „Mare Nostrum” - s-a desfăşurat weekendul trecut, la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. Nu a atras prea mulţi clienţi pentru că, spun participanţii, constănţenii nu ştiu prea multe despre obiectele lucrate manual şi nu au cum să le aprecieze la adevărata lor valoare. Mult mai mulţumiţi au fost organizatorii - „Mare Nostrum” - cu privire la donaţiile strânse pentru salvarea delfinilor decât cei 13 artişti handmade din Constanţa. Obiectivul principal al seriei „Think Green” se regăseşte în ideea apropierii de natură, „în promovarea unui stil de viaţă natural, în care grija noastră pentru mediul înconjurător ne răsplăteşte prin plăcerea unor ore petrecute în natură, în aer liber, alături de toţi iubitorii de artă şi produse eco, festivalul fiind şi o modalitate foarte bună de a le face celor dragi cadou o zi eco”, după cum a declarat coordonatorul evenimentului, Andreea Ionaşcu. Aşa se face că am găsit, la festival, de la bijuterii lucrate manual, până la hăinuţe pentru copii din materiale naturale şi cafea „bio”. „Bio este un fel de a spune. Este vorba despre cafea crescută la mari altitudini, unde nu există poluare, nu există zone locuite. Cafeaua din India, spre exemplu, este culeasă şi prelucrată manual, transportată cu ajutorul elefanţilor”, a declarat Ionela. Din păcate, nici cafeaua nu a avut un succes prea mare, dar a strâns în jurul ei curioşii. Nici hăinuţele din materiale naturale pentru cei mici nu au avut succesul la care ne-am fi gândit. „Avem rochiţe, gentuţe, portofele, papioane, toate lucrate manual, cu cele mai bune materiale aduse din import. Sunt făcute de mine, în micul meu atelier improvizat acasă. Mi-ar plăcea să am propriul meu atelier cândva. Cred că oamenii nu prea înţeleg şi nu pot aprecia ideea de handmade”, a afirmat Daniela. Tânăra creatoare de modă spune că mai mult succes în vânzări are pe Facebook şi în cercuri restrânse, adică pe la prieteni. Constănţenii se pot familiariza şi mai bine cu ideea de handmade la ediţiile viitoare ale festivalului, adică pe 28 - 29 iulie şi 25 - 26 august.