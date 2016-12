„This Must Be the Place” închide Festivalul de Film Bucureşti

„This Must Be the Place”, primul film în limba engleză al regizorului italian Paolo Sorrentino, va fi prezentat în premieră absolută în România, la gala de închidere a Festivalului Internaţional de Film Bucureşti, care se va desfăşura între 19 şi 25 martie. Pelicula cineastului recompensat cu premiul juriului la Festivalul de la Cannes din 2008, pentru „Il Divo”, va fi prezentat pe 25 martie.

Filmul este povestea unui fost star rock pornit la vânătoare de... nazişti, de-a lungul Americii. Un posibil viitor film-cult - titlul vine de la o piesă celebră a trupei Talking Heads -, acest lungmetraj are o coloană sonoră compusă de David Byrne, iar în rolurile secundare apar Frances McDormand, Harry Dean Stanton, Judd Hirsch şi David Byrne, compozitorul trupei Talking Heads. Lungmetrajul a fost lansat în competiţia oficială la Cannes, în 2011.

Tot în cadrul Bucureşti IFF 2012, pe lângă deja anunţatele „We Need to Talk about Kevin, „The Murderer”, „Les Geants” şi „Red State”, vor fi proiectate alte titluri de marcă din cinematografia recentă, semnate de unii dintre cei mai apreciaţi regizori ai lumii.

Cea de-a opta ediţie a Festivalului Internaţional de Film Bucureşti, cel mai vechi eveniment de gen competitiv din Capitală, destinat exclusiv lungmetrajelor, va avea loc în perioada 19 - 25 martie, la Cinema Studio, Noul Cinematograf al Regizorului Român şi Sala „Elvira Popescu”. Lista completă a filmelor şi a proiecţiilor speciale în afara competiţiei va fi făcută publică pe 12 martie.

Evenimentul este organizat de Fundaţia Culturală Charta, în parteneriat cu Fundaţia Culturală Art Promo, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC) şi Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.