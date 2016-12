Thom Yorke şi Bon Iver îşi unesc creativitatea muzicală

Solistul trupei Radiohead a compus o piesă ce va fi inclusă pe coloana sonoră a peliculei “New Moon\", al doilea film din seria “Twilight / Amurg”\", această informaţie fiind deja confirmată de regizorul Chris Weitz. Acesta va asculta în curînd piesa compusă de Thom Yorke, dar a declarat deja că este aproape sigur că aceasta va fi inclusă pe coloana sonoră a filmului. “Vreau, într-un mod evident egoist, să pun pe coloana sonoră cîntecele unor artişti pe care îi iubesc. Aceşti artişti sînt apreciaţi şi de mulţi dintre actorii şi membrii echipei noastre”, a declarat Chris Weitz, adăugînd că piesa creată de Thom York nu va fi inclusă pe coloana sonoră decît în cazul în care “sună ca sunetele scoase de o persoană care vomită”.

Şi Bon Iver este aşteptat şi el să compună o piesă pentru această coloană sonoră, iar Chris Weitz a mărturisit că încă mai speră să obţină o piesă şi de la trupa rock Kings Of Leon. Trupa Band Of Skulls a confirmat deja faptul că va scrie o piesă pentru acest film. Filmele francizei Twilight / Amurg se bazează pe romanele scrise de Stephenie Meyer. Seria aduce pe marile ecrane o poveste de dragoste modernă şi plină de acţiune, între un vampir şi o muritoare. Un adevărat fenomen în SUA, primul lungmetraj al seriei a înregistrat încasări de peste 70,5 milioane de dolari în primele trei zile de la lansarea în cinematografele nord-americane. Cu peste 30 de milioane de dolari încasaţi doar în ziua premierei, producţia Summit Entertainment s-a clasat pe locul al treilea în topul vînzărilor online de bilete, imediat după “Star Wars: Revenge of the Sith / Războiul Stelelor: Răzbunarea Sith” şi cel mai recent film din eria Batman “The Dark Knight / Cavalerul Negru”.