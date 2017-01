Thomas Anders „colindă” capitala

Aflat în premieră în România, Thomas Anders, vocea Modern Talking, le promite fanilor săi o surpriză, astăzi, în cadrul concertului pe care îl va susţine la Sala Palatului din capitală. Astfel, pe lângă hiturile ”You’re My Heart, You’re My Soul\" sau \"Chery, Chery Lady”, Thomas Anders va aduce un omagiu unic sărbătorii Crăciunului prin intermediul unei piese inedite. Intitulată \"The Christmas Song”, piesa este pe cale de a se transforma într-un veritabil imn al acestei sărbători. Ea poate fi downloadată de pe internet, după cum anunţă site-ul oficial al artistului, thomas-anders.com.

Întrucât Modern Talking nu este în preferinţele unei singure generaţii, la show-ul 100 % live de mâine şi-au anunţat prezenţa spectatori de toate categoriile de vârstă. „Generaţia anilor \'80 a avut propria muzică... O parte din succesul Modern Talking se datorează publicului şi asta pentru că am beneficiat întotdeauna de dragostea a trei-patru generaţii de fani. Chiar şi astăzi, în spectacolele mele, văd permanent oameni cu vârsta cuprinsă între 10-60 de ani”, declară Thomas Anders.

Biletele la acest concert pot fi achiziţionate de la Sala Palatului sau online, pe www.vreaubilet.ro. Preţul acestora variază între 90 şi 300 de lei.