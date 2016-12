Thomas Anders reînvie muzica Modern Talking, la Bucureşti

10 decembrie este ziua în care, la Bucureşti, se va scrie legenda muzicii disco, pentru că hiturile Modern Talking vor răsuna la Sala Palatului.

Thomas Anders promite să reconstituie atmosfera memorabilă a celor mai originale momente ale culturii pop din anii ’80, interpretând legendarele piese Modern Talking.

\"Brother Louie”, \"Cheri, Cheri Lady”, \"You’re My Heart, You’re My Soul”, \"Sexy Sexy Lover”, \"You Can Win What You Want”, \"You Are Not Alone” şi multe altele vor fi cântate live, alături de o trupă de acompaniament extrem de apreciată. Sala Palatului va fi astfel învăluită în spiritul cosmopolit european pe care artistul l-a răspândit peste tot în lume. Acesta se bucură de un succes internaţional deosebit, ultimul său album, „Strong”, a atins statutul de platină în Rusia, în numai câteva luni.

Pentru hit-ul „Why Do You Cry” - extras-ul pe single de pe acest album - care va fi interpretat şi la concertul din România, Anders a păstrat reţeta infailibilă pe care a folosit-o şi în piesele legendare Modern Talking.

Biletele se pot achiziţiona şi online, pe vreaubilet.ro, preţurile variind între 90 şi 300 lei, în funcţie de categoria de loc.