THR Marea Neagră a scos la vânzare cinci hoteluri în Eforie Nord şi Sud

THR Marea Neagră a scos la vânzare cinci hoteluri şi mai multe active în Eforie Nord şi Eforie Sud, banii obţinuţi urmând să fie folosiţi pentru investiţii în renovarea celorlalte unităţi de cazare din portofoliu, a declarat Linica Stan, directorul general al firmei. Astfel, au fost scoase la vânzare hotelurile Riviera (264 de locuri), Ancora (328 de locuri) şi Măgura (454 de locuri) din Eforie Sud, dar şi Jupiter (260 de locuri) şi Neptun (în renovare) din Eforie Nord. De asemenea, a fost scoasă la vânzare şi participaţia de 50% pe care THR o deţine la hotelul Meteor din Eforie Nord. Unităţile de cazare au fost construite între anii 1925 şi 1969. THR Marea Neagră, controlată de SIF Transilvania, deţine mai mult de 30 de hoteluri pe litoral, în staţiunile Eforie Nord şi Sud, Neptun, Venus şi Saturn. \"Le-am scos la vânzare pentru a investi în celelalte. Nu avem un preţ stabilit pentru ele, ci negociem pentru fiecare în parte, la preţul pieţei. În decembrie am vândut un hotel unui dezvoltator imobiliar. Cei care cumpără sunt în general investitori din zonă şi vor active mici, pe care să le poată controla mai uşor\", a spus Linica Stan. Ea a adăugat că pe o piaţă \"plină de biruri\" aproape nimeni nu mai cumpără active. \"În 2007-2008 investitorii erau interesaţi să investească în turism şi atunci când scoteam un hotel la licitaţie veneau şi 15 firme. An de an, pe perioada acestei crize, statul a mărit continuu taxele şi impozitele, iar interesul investitorilor a scăzut foarte mult\", a spus Linica Stan. THR a mai scos la vânzare şi o serie de alte active în Eforie Nord, printre care un restaurant, mai multe depozite, parcare, teren de tenis, spălătorie, centrală termică şi chiar toalete. Firma a înregistrat în anul 2011 o cifră de afaceri de 26,4 milioane de lei (6,3 milioane de euro) şi un profit net de 173.000 de lei (41.000 de euro). În 2007, THR avea avaceri de 42,7 milioane de lei (13 milioane de euro) şi profit net de 16,8 milioane de lei (5 milioane de euro).